Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Ezequiel Villalba, de 36 años, estuvo implicado en la trama previa del triple crimen de Villa Moreno. Estaba prófugo de la Justicia federal desde junio

Villalba fue apresado en Uriburu y Grandoli luego de una extensa persecución policial de la Policía Federal con colaboración de la policía santafesina.

Luego de una cinematográfica persecución policial que se extendió desde un barrio cerrado de Roldán hasta el barrio Tablada , un hombre de 36 años que era buscado por la Justicia Federal. Se trata de Ezquiel Emanuel Villalba, conocido como el “Negro Eze”, quien llegara a las crónicas policiales en 2012 implicado en la trama que desembocó en el triple crimen de Villa Moreno .

Según la información preliminar proporcionada por fuentes policiales, Villaba era buscado por la Policía Federal (PFA) desde el mes de junio con pedido de captura por una causa sobre narcotráfico . Y este jueves al mediodía al parecer fue localizado a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca en compañía de una mujer de 32 años y una chica menor de edad .

De acuerdo con los voceros consultados, se inició una persecución por la autopista Rosario-Córdoba a la altura del barrio privado Puerto Roldán . Efectivos de la PFA siguieron la camioneta que circuló a toda velocidad en dirección a Rosario. Personal de la policía provincial que escuchó por medio de la frecuencia del 911 acerca de la persecución comenzó a sumarse unidades del Comando Radioeléctrico y de Cuerpo Guardia de Infantería. Algunas versiones indicaban que el prófugo incluso llegó a chocar con algún móvil policial.

Al llegar a Rosario la persecución continuó por la circunvalación hacia el sur. Efectivos que patrullaban la zona lo divisaron en inmediaciones de Ovidio Lagos y circunvalación.

Los policías le hacían señas para que se detuviera pero el sospechoso seguía escapando. La persecución se prolongó hasta Grandoli y Uriburu, donde el conductor de la camioneta finalmente detuvo la marcha. Allí Villalba y la mujer de 32 años que lo acompañaba, María de los Ángeles R., fueron detenidos.

Los voceros consultados indicaron que la camioneta en la que escapaba Villalba tenía pedido de secuestro en el marco de una investigación federal.

Años atrás

Villalba llegó a las crónicas policiales a partir de 2012, cuando fue mencionado en la trama previa al triple crimen de Villa Moreno, el 1º de 2012, cuando asesinaron a tres jóvenes militantes sociales ajenos a todo conflicto que festejaban el año nuevo en una plaza y fueron acribillados por una banda liderada por Sergio “Quemado” Rodríguez con la intención de vengar una balacera que horas antes habían perpetrado contra su hijo Maximiliano.

>>Leer más: Falta de mérito para el acusado de un ataque a tiros previo al triple crimen

El acusado de haber disparado contra el hijo de Rodríguez fue Villalba, quien llegó a estar imputado por esa balacera previa pero luego recibió la falta de mérito.