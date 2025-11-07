Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Vanesa se presentó a declarar como testigo en la causa que tiene como acusado a un hombre que estaba en pareja con su hija adolescente

Familiares del bebé de 6 meses que sufrió abuso sexual y que permanece internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela salieron este viernes a pedir públicamente justicia y también defenderse de las acusaciones o del manto de sospechas que cubrió en las últimas horas al círculo más íntimo de la víctima. “Queremos que esto se aclare porque como familia no tenemos que ocultar”, subrayó Vanesa, la abuela materna de la criatura.

Este viernes, junto a una de sus hijas, es decir una tía del menor, Vanesa se presentó a prestar declaración testimonial ante la fiscal a cargo de la causa Agustina Fertitta, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. Vanesa estuvo en contacto cercano con el chico y mantenía una larga relación con el presunto abusador que no es el padre del bebé.

En la puerta del Centro de Justicia de Penal , unos minutos antes de cumplir con ese trámite procesal, la mujer habló con LT8 y dijo: “Estamos saliendo en los medios porque se está diciendo cualquier cosa de nosotros. Mi nieto está en una familia que siempre le dio amor. El nene siempre fue como, hablando con cariño, la mascotita de la familia. Pueden ver nuestras publicaciones en Instagram. Siempre lo llevábamos de paseos a todos lados”.

Vanesa se refirió a la relación que su hija, que tiene 16 años y es la mamá del bebé, tenía con el hombre de 37 años sindicado como abusador. “Yo estaba de acuerdo con que mi hija esté con él. La familia también, porque era considerado parte de la familia. Lo conocimos hace dos o tres años a través de otros allegados a nuestra familia. Jamás nos ha faltado el respeto. Es mentira lo que se dice por ahí de que este hombre tenía antecedentes de maltrato o abuso”.

“Si yo hubiese sabido que esta persona tenía antecedentes no hubiese permitido esa relación con mi hija. Soy militante en las causas de violencia de género y estoy al tanto de la ESI (Educación Sexual Integral). Soy una mujer que está asesorada en esos temas. Yo bañaba al nene y nunca advertí que marcas en el cuerpo al menos hasta el sábado. El nene no estaba en situación de vulnerabilidad”, contó.

Con relación a su hija, Vanesa consignó que fue contactada “por gente del Servicio de Niñez de Pérez. Llegaron a un acuerdo: si ella aceptaba ir a un hogar de madres de solteras podría recuperar al hijito. Pero sabemos que será un proceso largo porque el bebé se tiene que recuperar". Vanesa también habló sobre la restricción que le impusieron a la familia para no acercarse al niño.

Dijo: "Ahora, mi nieto nos debe extrañar porque estaba acostumbrado a estar con nosotros. Yo le pido a la gente que vea en las redes la familia que somos y lo que es la mamá con su hijo”.

Cómo descubrieron el abuso sexual

Vanesa contó que la primera alerta de que algo estaba mal con el bebé se activó el domingo. “Ese día me dijeron que el nene no dejaba de llorar. Entonces mi hija lo llevó al hospital, y este hombre (por el acusado) la acompañó. Estuvo toda la noche en el hospital en vela por el chico. A la mañana siguiente, los médicos nos informaron que el chico presentaba signos de abuso. Ahí me cayó la ficha, salí corriendo y no dudé, quise hacer justicia por mano propia. Lo agarré a piñas. Le pegué una y otra vez. Se me escapó porque, alcanzó a subir a la camioneta. Fue él, porque no había otra persona extraña con el chico. Después lo detuvo la Policía”.

Vanesa tuvo que entregar su teléfono celular para que sea sometido a pericias en una de las medidas que tomó la fiscal del caso antes de definir la situación judicial del acusado y de otras personas que pudieran tener o no alguna responsabilidad en lo ocurrido.

“Si yo hubiese hecho las cosas mal, no estaría poniendo la cara en los medios. Con mi familia, queremos justicia por mi nietito. No quiero que el caso de mi nieto se archive. Yo quiero que esto avance hasta las últimas consecuencias. Dios no quiso que esto pase a mayores, sino se estaría hablando de una víctima de abuso y de una muerte, porque yo a este tipo lo hubiese tirado debajo de un colectivo. Este tipo siempre estuvo con nosotros, hace dos o tres años, comía en nuestra mesa y estuvo presente en toda la gestación del nene.