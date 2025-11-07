Un exitoso director técnico propone un simple cambio de reglamento para que el fútbol sea más ofensivo

El entrenador hizo la propuesta cuando le preguntaron si modificaría la ley de la posición adelantada, que él dejaría como está

El fútbol es la dinámica de lo impensado, dijo alguna vez Dante Panzeri. El célebre periodista argentino tenía razón, aunque a veces el propio fútbol se empeñe en hacer lo contrario. Ahora, un exitoso director técnico chileno propuso una simple y a la vez revolucionaria forma para mejorarlo.

Se trata de Manuel Pellegrini, un entrenador con una extensa trayectoria en su país, en Argentina y sobre todo en Europa, donde trabaja desde hace más de 20 años y digirió a grandes equipos.

Pellegrini es el actual director técnico del Betis, en España. En Argentina dirigió a San Lorenzo y River, con los que salió campeón del fútbol local. Y en Europa, antes de recalar en el equipo bético, trabajó en seis clubes, entre ellos Real Madrid y Manchester City.

Esta semana, luego de que su equipo venciera por 2 a 0 al Lyon en Francia por la Europa League, al entrenador chileno le preguntaron si modificaría la actual regla de la posición adelantada para darle más dinamismo y hacer más ofensivo el fútbol. Y Pellegrini sorprendió con su respuesta.

La propuesta de Manuel Pellegrini

El técnico trasandino, campeón de la Premier League en 2014 con el Manchester City, dijo que dejaría esa regla como está pero, en cambio, hizo una audaz propuesta: que una vez que un equipo pasa la mitad de la cancha no pueda regresar atrás, como sucede en el básquet. Según el propio Pellegrini, esta nueva norma en el fútbol ya está siendo estudiada por los expertos.

"Hay otras reglas que podrían cambiarse para mejorar el fútbol, como impedir que el balón regrese a tu propia cancha después de cruzar la línea central. Esto haría el fútbol más dinámico", dijo Pellegrini.

El entrenador consideró que así el fútbol sería más ofensivo y, por lo tanto, más entretenido.

La regla que impide regresar hacia atrás una vez que se atravesó la línea media de la cancha se aplica desde hace décadas en el básquet. De hecho, los equipos solo tienen ocho segundos para pasar al campo rival, y si vuelven atrás una vez que lo hicieron son penalizados: la posesión de la pelota pasa al equipo rival.