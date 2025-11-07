La Capital | Ovación | director técnico

Un exitoso director técnico propone un simple cambio de reglamento para que el fútbol sea más ofensivo

El entrenador hizo la propuesta cuando le preguntaron si modificaría la ley de la posición adelantada, que él dejaría como está

7 de noviembre 2025 · 15:00hs
Un exitoso director técnico propone un simple cambio de reglamento para que el fútbol sea más ofensivo

El fútbol es la dinámica de lo impensado, dijo alguna vez Dante Panzeri. El célebre periodista argentino tenía razón, aunque a veces el propio fútbol se empeñe en hacer lo contrario. Ahora, un exitoso director técnico chileno propuso una simple y a la vez revolucionaria forma para mejorarlo.

Se trata de Manuel Pellegrini, un entrenador con una extensa trayectoria en su país, en Argentina y sobre todo en Europa, donde trabaja desde hace más de 20 años y digirió a grandes equipos.

Pellegrini es el actual director técnico del Betis, en España. En Argentina dirigió a San Lorenzo y River, con los que salió campeón del fútbol local. Y en Europa, antes de recalar en el equipo bético, trabajó en seis clubes, entre ellos Real Madrid y Manchester City.

Esta semana, luego de que su equipo venciera por 2 a 0 al Lyon en Francia por la Europa League, al entrenador chileno le preguntaron si modificaría la actual regla de la posición adelantada para darle más dinamismo y hacer más ofensivo el fútbol. Y Pellegrini sorprendió con su respuesta.

Leer más: Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional para evitar suspicacias

La propuesta de Manuel Pellegrini

El técnico trasandino, campeón de la Premier League en 2014 con el Manchester City, dijo que dejaría esa regla como está pero, en cambio, hizo una audaz propuesta: que una vez que un equipo pasa la mitad de la cancha no pueda regresar atrás, como sucede en el básquet. Según el propio Pellegrini, esta nueva norma en el fútbol ya está siendo estudiada por los expertos.

"Hay otras reglas que podrían cambiarse para mejorar el fútbol, como impedir que el balón regrese a tu propia cancha después de cruzar la línea central. Esto haría el fútbol más dinámico", dijo Pellegrini.

El entrenador consideró que así el fútbol sería más ofensivo y, por lo tanto, más entretenido.

La regla que impide regresar hacia atrás una vez que se atravesó la línea media de la cancha se aplica desde hace décadas en el básquet. De hecho, los equipos solo tienen ocho segundos para pasar al campo rival, y si vuelven atrás una vez que lo hicieron son penalizados: la posesión de la pelota pasa al equipo rival.

Noticias relacionadas
Ever Banega puede reaparecer en Newells.

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Leonel Vangioni volverá a ser dirigido por Ricardo Caruso Lombardi, quien lo tuvo en Newells.

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Franco Colapinto encara la S de Senna al final de la recta principal, con el Alpine que será su herramienta para todo el 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto estuvo muy cerca de pasar el primer corte para la sprint de Interlagos

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Lo último

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

La medida de fuerza será del miércoles al viernes en reclamo de mejoras salariales. Además piden que se cumpla la ley de financiamiento universitario

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Ovación
Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega
Ovación

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Franco Colapinto estuvo muy cerca de pasar el primer corte para la sprint de Interlagos

Franco Colapinto estuvo muy cerca de pasar el primer corte para la sprint de Interlagos

Policiales
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

La Ciudad
Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
OVACIÓN

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno
Información General

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático
Información General

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"