Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Capitán Bermúdez y Ganadero Baigorria

Cuatro personas quedaron detenidas como presuntos integrantes del grupo que respondía al imputado por ordenar una balacera contra un ómnibus del Servicio Penitenciario

Banda del Viejo González. Parte de los elementos incautados en los allanamientos en el Gran Rosario

Banda del Viejo González. Uno de los sospechosos que fue detenido y está a disposición de la Justicia

Cuatro personas detenidas y el secuestro de droga, un arma de fuego, balas, vehículos y teléfonos celulares fue el saldo de múltiples allanamientos realizados por efectivos de la Policía de Investigaciones en Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria . Las personas apresadas serían integrantes de la banda de Walter Francisco “Viejo” González , quien se encuentra preso en un pabellón de alto perfil en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, acusado de mandar a balear un colectivo que trasladaba agentes penitenciarios en marzo de 2024.

Tras las tareas investigativas de la causa, a cargo de los fiscales Federico Rébola y Ignacio Hueso del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , los efectivos detuvieron ayer jueves a Lautaro T. (21 años), Sebastián T. (26), Alexis Z. (22) y Ayelén I. (29), todos con pedido de captura activo por delitos relacionados a tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegítima de arma de fuego, asociación ilícita y extorsión en grado de consumado y carácter de autor.

Durante los allanamientos, se secuestró un trozo compacto de marihuana, plantas de cannabis, un arma de fuego, varios cartuchos, un recorte de caño tipo tumbero, dos motos, un auto, una balanza de precisión, 13 teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentación y anotaciones.

Según fuentes oficiales, los procedimientos se efectuaron en los siguientes domicilios: Bahía Blanca al 0 (2), al 100 y al 200 (2), Sargento Cabral al 100, Córdoba al 400, Independencia al 100, Belgrano al 1900, San Juan al 800, Neuquén al 300, Lavalle al 0, Pellegrini al 300, Av. de los Granaderos entre Bahía Blanca y Brown, Dorrego S/N, Pasaje S/N, Güemes y Colón, zona de Bajada Celulosa y Escalada al 100 de C. Bermúdez; Junín al 2000 y Lima al 1600 de G. Baigorria.

Viejo González allanamientos

El prontuario del Viejo González

Walter Francisco González es considerado un preso de alto perfil y se encuentra alojado en la cárcel de Piñero por venta de droga y asociación ilícita. Este año fue acusado de haber ordenado balear un colectivo que en marzo de 2024 trasladaba a agentes penitenciarios. Por el hecho ocurrido en Circunvalación a la altura de barrio Rucci, un agente sufrió un roce de bala.