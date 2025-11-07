Central sufrió el primer tiempo y el DT de San Lorenzo enfureció por un gol anulado y vio la roja Sobre los 30 minutos le anularon un gol a San Lorenzo por posición adelantada. El entrenador del Ciclón reclamó disconforme con el fallo y fue expulsado. 7 de noviembre 2025 · 22:06hs

Virginia Benedetto / La Capital El entrenador de San Lorenzo Damián Ayude fue expulsado por el árbitro Facundo Tello. Central iguala 0 a 0.

Sobre los 30 minutos del partido entre Central y San Lorenzo, que se juega en el Gigante de Arroyito, por la penúltima fecha del Clausura, se dio una acción que protestó todo el equipo de Boedo y que terminó con la tarjeta roja para el entrenador azulgrana Damián Ayude.

Fue a la salida de una pelota parada. Cuando ganó en el área de cabeza en soledad Gastón Hernández y venció a Jorge Broun. Pero de inmediato llegó la bandera arriba por posición adelantada. La jugada fue al límite, pero pareció que el futbolista del Ciclón estaba adelantado con respecto a Juan Cruz Komar.

El VAR se tomó unos minutos para revisar la acción y ratificó el falló de los jueces de campo de anular el gol. Allí protestó el entrenador de San Lorenzo, se sacó, y vio la tarjeta roja de parte del árbitro Facundo Tello. "Por qué me echas", le dijo Ayude, pero debió dejar la cancha.

La jugada que protestó San Lorenzo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986955171746742469&partner=&hide_thread=false HERNÁNDEZ anotaba el 1-0 de San Lorenzo ante Central pero fue ANULADO POR OFFSIDE



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/nNcM2VeePp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025