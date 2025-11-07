La Capital | Ovación | Messi

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos con su participación en el Mundial 2026

El capitán de la selección argentina participó de la campaña publicitaria de la camiseta titular para el Mundial de 2026 y crece la expectativa por su presencia

7 de noviembre 2025 · 13:28hs
Quiero: la ilusión de Argentina detrás de una palabra de Messi.

"Quiero": la ilusión de Argentina detrás de una palabra de Messi.

La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca. En esta ocasión, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en conjunto con Adidas lanzaron un spot publicitario de la nueva camiseta titular que utilizará la delegación nacional en la competición, donde participan Lionel Messi y gran parte del plantel de la selección argentina.

La presencia del delantero de Inter Miami en el torneo que se realizará Estados Unidos, México y Canadá es una incógnita, ya que siempre priorizó su actualidad futbolística y su condición física para tomar una decisión final. Hace algunas semanas, el rosarino habló con el medio estadounidense NBC y adelantó cuándo iba a ser el momento en el que tome la determinación: "Voy a evaluar día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomaré una decisión".

El sueño de revalidar el título obtenido en Qatar es la principal motivación del Diez. La renovación de su vínculo con el equipo norteamericano hasta 2028, donde él mismo afirmó que "se siente muy cómodo y querido por la gente de la ciudad", sumado a su declaración en el American Business Forum de que "el Mundial 2026 será extraordinario por lo que Estados Unidos es capaz" son un reflejo de sus intenciones de ser parte del plantel argentino.

>> Leer más: Messi en el American Business Forum: "Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía"

El spot publicitario de la nueva camiseta titular de la selección argentina

En un nuevo comercial promocionando la nueva casaca albiceleste, el video comienza con la presencia de Mario "Marito" Di Stéfano, el utilero del plantel mayor de la selección argentina, subiendo el volumen de la radio. La versión de Divididos de "Tengo", el clásico de Sandro, es el tema que musicaliza la pieza audiovisual.

Luego, se puede observar a diferentes jugadores que ya fueron convocados a partidos oficiales con el combinado nacional, tales como Cristián Romero, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Nicolás González, Valentín Barco, Nicolás Otamendi, luciendo la camiseta de franjas celestes y blancas verticales.

Embed

La selección y Di María

El spot además cuenta con la presencia de diferentes ciudadanos argentinos, trabajadores de diversas profesiones y la aparición de Ángel Di María.

El atacante de Rosario Central se muestra sentado en la mesa de su casa sin la remera promocionada puesta y dice: "Yo acompaño, como siempre". La decisión de que no lleve la indumentaria recién estrenada se debe a que el Fideo había anunciado su retiro de la selección luego de ganar la Copa América en 2024.

Sin embargo, lo más destacado es el desarrollo de una mano de truco entre Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y el presidente de AFA Claudio "Chiqui" Tapia. En ella, el Chiqui canta "Quiero vale cuatro" (haciendo referencia a que Argentina busca su cuarto Mundial) y ahí aparece Lionel Messi, con la camiseta puesta, afirmando: "Quiero".

Esta simple frase ilusiona a todo el público local, esperando que el ganador de 8 balones de oro juegue su quinta Copa del Mundo y pueda luchar por traer nuevamente el título al país.

