Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Arsa empleaba a 380 personas y elaboraba las marcas Shimy, Sancorito y los yogures Yogs, entre otras

La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (Arsa), la empresa láctea que elaboraba yogures, flanes y postres de la marca SanCor.

El juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial 29, fue quien dictó el fallo y dispuso la liquidación final de la empresa y el cierre de sus instalaciones.

Ubicada en el partido bonaerense de Lincoln, la planta empleaba a 180 personas, mientras otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución ubicado en Córdoba.

Su red logística estaba compuesta por 165 distribuidores que llegan a 70.000 comercios de forma semanal.

Arsa elaboraba para SanCor los postres Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, el flan Casero, gelatinas y los yogures Yogs.

Mal gestionamiento

El cierre se da luego de que fracasara el concurso preventivo abierto, en abril del 2024, ya que no apareció ningún nombre dispuesto a quedarse con la firma y sostener la producción.

El grupo Vicentin la gestionó hasta hace dos años y medio, y contó con la participación de fondos como BAF Capital. Ahora estaba siendo gestionada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que también manejan La Suipachense, otra empresa láctea.

Al momento de presentarse el concurso, Arsa cargó contra la situación económica de ese entonces del país, en donde la inflación estaba en altos niveles y regían políticas como el control de precios, según detalló.

Sin embargo, desde el sector sostienen que la situación de la empresa se explica por el mal gestionamiento que tuvo a lo largo de los años. En esa línea, el gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) fue el que denunció incumplimientos.

Los mismo empleados señalaron, además, que cobraban sueldos atrasados e irregulares, y que en los últimos meses se abonó un cuarto del mismo y en efectivo, a pesar de que se hacían jornadas completas.