El árbitro rosarino que le dio un dudoso penal a River, castigado: no dirigirá este fin de semana

Este viernes comienza la fecha número 15 de la Liga Profesional de Fútbol y se empiezan a definir las clasificaciones a los playoffs del torneo Clausura y las copas internacionales, y también los descensos. En ese marco, casi todas las miradas volverán a estar puestas sobre los árbitros .

La mayoría de ellos están cuestionados, aunque no siempre con razón, y algunos más que otros. Y uno de los que quedó seriamente bajo la lupa después de su actuación en la última fecha es rosarino.

Se trata de Nazareno Arasa, quien tuvo a su cargo el arbitraje del partido entre River y Gimnasia en el Monumental. Los millonarios necesitaban ganar para no ver en peligro su clasificación a la Copa Libertadores 2026, pero perdieron 1 a 0. La actuación del referee, sin embargo, fue el tema sobresaliente de ese partido.

Es que, en primer lugar, Arasa agregó una cantidad de tiempo adicional poco frecuente en el fútbol argentino: 9 minutos. Pero, además, cuando el tiempo expiraba cobró un penal para River que solamente un hincha millonario fanático hubiese pedido.

No lo convencieron ni siquiera desde el VAR

Ni el VAR estuvo de acuerdo con el árbitro rosarino: luego de que Arasa pitara por una supuesta falta de Suso contra Martínez Quarta en el lanzamiento de un córner, el encargado de revisar goles, penales y tarjetas rojas invitó lo invitó a que él también lo hiciera. Arasa acudió entonces al VAR, pero después de ver la jugada ratificó su decisión.

Por fortuna para Gimnasia, su arquero atajó el penal ejecutado por Borja, pero para entonces la decisión de Arasa ya había quedado seriamente bajo la lupa. Es que el rosarino interpretó que hubo una "sujeción" de Suso a Martínez Quarta, cuando la televisión mostró que los dos se estaban agarrando y que en el momento final es el jugador de River el que, al caer, se lleva con él al de Gimnasia.

Después de esta polémica decisión, Arasa fue castigado y no dirigirá ningún partido en la fecha 15 del Clausura. Parece que algo de razón tenían quienes le cuestionaron seriamente el penal que le dio a River cuando el partido se moría.