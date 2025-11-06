El reconocimiento de Javier Milei a Lionel Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Lo hizo en su discurso en el America Business Forum, en Miami. “Llevó el talento argentino a lo más alto del mundo", aseguró

El presidente Javier Milei estuvo presente en el America Business Forum celebrado en la ciudad de Miami. Allí elogió al astro rosarino Lionel Messi y lo calificó como uno de los "más ilustres deportistas" del país.

Frente al micrófono, Milei comenzó haciendo alusión al presidente de Estado Unidos. "Es un honor estar acá rodeado de figuras tan destacables como el presidente Trump, un amigo personal como el de la República Argentina", sentenció.

En segundo lugar, el mandatario remarcó: "También me alegra compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos , Lionel Messi"

“Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de hacer milagros ", apuntó e ironizó: "Y la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo”.

La llegada de Milei a Estados Unidos

El mandatario llegó a las 02.45 (hora de Argentina) donde lo esperaba el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, tras un viaje que tuvo una sorpresiva escala en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

El avión presidencial, ARG01, que había partido a las 15:30 desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, aterrizó en la capital peruana a las 17:41 (hora local, las 19:41 de Argentina) en una escala que, en principio, no se informó que estuviera prevista. Luego de casi dos horas en la capital peruana, el avión presidencial despegó nuevamente hacia Miami a las 19:35 hora local, las 21:35 en nuestro país.

Además de participar en el America Business Forum, Milei viajará a Nueva York con dos objetivos principales. El primero es una visita religiosa, acudiendo a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza. Schneerson es uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, considerado milagroso.

Luego, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde sí, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal. La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).