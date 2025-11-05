La Capital | Ovación | Messi

Alta camiseta: Messi presentó la nueva casaca que usará la selección argentina en el Mundial 2026

La flamante camiseta de la selección argentina estará disponible en tiendas oficiales a partir del 6 de noviembre. La AFA usó la figura de Messi

5 de noviembre 2025 · 16:35hs
Lionel Messi seguramente estará en el Mundial de 2026.

Lionel Messi seguramente estará en el Mundial de 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) junto a Adidas, presentaron la camiseta que utilizará la selección en el Mundial que se llevará a cabo el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Y Lionel Messi fue la figura elegida para el anuncio.

La camiseta tiene los típicos bastones celestes y blancos, con la peculiaridad de que los celestes irán de un tomo más oscuro en sus extremos a uno más claro en el centro.

“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, fue el mensaje de la AFA y Adidas en la publicación, donde también se incluyó una imagen de Lionel Messi con la casaca.

La nueva indumentaria, que estará disponible en tiendas oficiales a partir de este jueves, será estrenada por la selección argentina en el amistoso ante Angola que se disputará el viernes 14 de noviembre.

Leer más: El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

La historia con la marca de las tres tiras con Argentina

La del año que viene será la décima edición consecutiva en la que Adidas vista a la selección argentina en un Mundial. La primera de ellas en esta seguidilla se dio en 1990, mientras que también lo hizo previamente en 1974 y 1978 (en 1982 y 1986 la marca que lució a la albiceleste fue Le Coq Sportif).

Adidas también presentó las camisetas de otras de las selecciones que viste, entre las que se destacan Alemania, Italia, Bélgica, España y Colombia.

