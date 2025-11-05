Alta camiseta: Messi presentó la nueva casaca que usará la selección argentina en el Mundial 2026

La Ciudad
El Concejo renovará la potestad al Ejecutivo para que fije el precio del boleto
La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes a la espera de tormentas
La Ciudad
Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"
Politica
Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Política
Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe
Economía
El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones
La Ciudad
Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres
LA REGION
Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela
Policiales
Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Ovación
Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar
Ovacion
Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán
La Ciudad
Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
El Mundo
El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York
Información General
Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky
Política
El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad
La Región
Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
Política
Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU
Politica
Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios
Economía
La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"
Economía
Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday