El bebé víctima de abuso sexual sigue en estado delicado pero avanza su recuperación

El director del Hospital de Niños, Eduardo Casim, brindó el parte de salud del nene. Fiscalía espera una serie de medidas para imputar a un hombre que estaba en pareja con la mamá

La Justicia avanza en la investigación del caso del bebé de 6 meses que sufrió abuso sexual y que tiene como único detenido al hombre de 47 años que estaba en pareja con la mamá del nene. Desde el Ministerio Público de la Acusación, señalaron que el sospechoso permanecerá arrestado hasta que se realice la audiencia de imputación .

Para llegar a esa instancia procesal, la fiscal a cargo de la causa, Agustina Fertitta, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, solicitó una prórroga de los días de detención del hombre, porque ordenó medidas extras para tratar de esclarecer el hecho, entre ellas los peritajes a los teléfonos celulares de la mamá del chico, que tiene 16 años, y de la abuela.

Una vez que esos informes estén listos, entonces se fijará el día de la audiencia de imputación que tiene la carátula de abuso sexual agravado . Mientras tanto, el niño sigue internado en el Hospital Víctor J. Vilela en estado delicado, pero exhibiendo síntomas de recuperación lenta, pero a la vez satisfactoria.

Eduardo Casim, director del hospital ubicado en Virasoro e Italia, brindó este viernes el parte de salud del chico en su quinto día de internación. “El bebé está evolucionando lentamente, pero de manera satisfactoria, con tratamiento antibiótico y bajo el control del equipo de cirugía y gastroenterología, recibiendo nutrición a través de venas porque no se puede alimentar por boca”, explicó.

En declaraciones a LT8, el titular del Vilela describió el procedimiento que se hizo para constatar la seria agresión que sufrió el niño tan pequeño. “Se hizo una exploración de la zona bajo anestesia, nada más, de manera de documentar la lesión que tenía. Además, se tomaron algunas muestras para pericias biológicas cuyos resultados los maneja el Instituto Médico legal”.

Casim recordó que la Dirección Provincial de Protección de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia “dictó una medida de protección excepcional en la cual se impide que los progenitores estén al cuidado del niño. Hasta donde sabemos, no han intentado ingresar al hospital. Esa disposición se está cumpliendo con normalidad”.

La resolución del organismo estatal responde a la situación de vulnerabilidad en que estuvo el niño y busca preservarlo hasta que la Justicia determine en esta primera etapa de la investigación si hubo responsabilidades en su círculo íntimo en la falta de cuidado.

Cómo se conoció el caso de abuso

El grave caso trascendió el lunes a la madrugada cuando el bebé fue llevado al hospital por su mamá quien adujo síntoma de constipación y dolor al hacer caca. Sin embargo, los exámenes que hicieron los médicos constataron que el chico presentaba signos de haber sufrido abuso o violencia sexual. Por ese motivo, los profesionales hicieron la denuncia policial y también le dieron intervención al personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Los primeros pasos en la investigación pusieron en el centro de las sospechas a un hombre que estaba en pareja con la mamá del bebé. Esa persona fue detenida horas después y puesta a disposición de la fiscal Fertitta. La pesquisa sigue adelante porque se intenta establecer si hubo alguna responsabilidad en el entorno del chico para cuidarlo..