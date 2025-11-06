Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual a alumnos Un hombre de 36 años, identificado como M.R., fue imputado también por tentativa de corrupción de menores agravada. Los hechos habrían ocurrido dentro de una escuela primaria de Fray Luis Beltrán 6 de noviembre 2025 · 18:38hs

imagen Google Street View Los hechos ocurrieron en la Escuela Nº 1.085 “República de Colombia” de Fray Luis Beltrán.

En una audiencia celebrada este jueves en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, la fiscal Victoria Vigna imputó a M.R., de 36 años, por tentativa de corrupción de menores agravada por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real con abuso sexual simple, ambos delitos en calidad de autor y consumados.

La investigación apunta a hechos ocurridos en el ámbito de la Escuela Nº 1.085 República de Colombia, ubicada en Teniente Agnetta al 200 de la ciudad de Fray Luis Beltrán, donde el acusado trabajaba como portero desde marzo de 2025. Según el Ministerio Público de la Acusación, seis alumnos de entre 11 y 12 años habrían sido víctimas de conductas corruptoras por parte del imputado, mientras que uno de ellos habría sufrido tocamientos de índole sexual.

La resolución judicial Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento probatorio.

El juez de primera instancia Dr. Gazza resolvió tener por formalizada la audiencia imputativa y reformuló la calificación legal, manteniendo los delitos de tentativa de corrupción de menores agravada y abuso sexual simple, disponiendo finalmente la prisión preventiva efectiva hasta el 3 de febrero de 2026.

Fuentes judiciales confirmaron que, para resguardar la integridad y la identidad de las víctimas, los detalles específicos sobre cómo ocurrieron los hechos se mantienen bajo estricta reserva. El proceso continuará bajo la órbita de la Fiscalía de San Lorenzo, que deberá avanzar con las medidas de prueba y las pericias psicológicas correspondientes.