La Capital | Policiales | Fray Luis Beltrán

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual a alumnos

Un hombre de 36 años, identificado como M.R., fue imputado también por tentativa de corrupción de menores agravada. Los hechos habrían ocurrido dentro de una escuela primaria de Fray Luis Beltrán

6 de noviembre 2025 · 18:38hs
Los hechos ocurrieron en la Escuela Nº 1.085 “República de Colombia” de Fray Luis Beltrán. 

imagen Google Street View

Los hechos ocurrieron en la Escuela Nº 1.085 “República de Colombia” de Fray Luis Beltrán. 

En una audiencia celebrada este jueves en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, la fiscal Victoria Vigna imputó a M.R., de 36 años, por tentativa de corrupción de menores agravada por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real con abuso sexual simple, ambos delitos en calidad de autor y consumados.

La investigación apunta a hechos ocurridos en el ámbito de la Escuela Nº 1.085 República de Colombia, ubicada en Teniente Agnetta al 200 de la ciudad de Fray Luis Beltrán, donde el acusado trabajaba como portero desde marzo de 2025. Según el Ministerio Público de la Acusación, seis alumnos de entre 11 y 12 años habrían sido víctimas de conductas corruptoras por parte del imputado, mientras que uno de ellos habría sufrido tocamientos de índole sexual.

La resolución judicial

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento probatorio.

El juez de primera instancia Dr. Gazza resolvió tener por formalizada la audiencia imputativa y reformuló la calificación legal, manteniendo los delitos de tentativa de corrupción de menores agravada y abuso sexual simple, disponiendo finalmente la prisión preventiva efectiva hasta el 3 de febrero de 2026.

Fuentes judiciales confirmaron que, para resguardar la integridad y la identidad de las víctimas, los detalles específicos sobre cómo ocurrieron los hechos se mantienen bajo estricta reserva.

El proceso continuará bajo la órbita de la Fiscalía de San Lorenzo, que deberá avanzar con las medidas de prueba y las pericias psicológicas correspondientes.

Noticias relacionadas
Soraya Rubiolo tenía 16 años. La mataron con un disparo en la cabeza en su casa del barrio Santa Lucía. 

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Rubén Colatrelli murió luego de estar 12 días internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por el homicidio de un hombre de 66 años

quien es el negro ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 anos despues por narcotrafico

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Villalba fue apresado en Uriburu y Grandoli luego de una extensa persecución policial de la Policía Federal con colaboración de la policía santafesina.

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Lo último

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Comenzó el juicio oral por el crimen de Soraya Rubiolo, asesinada en Colombres al 2100 cuando estaba con su bebé de 5 meses. La Fiscalía solicitó para los dos jóvenes acusados penas de 28 años y 35 años de cárcel

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo y el fin del ascenso social
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo y el fin del ascenso social

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Ovación
Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Policiales
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual a alumnos

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual a alumnos

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por el homicidio de un hombre de 66 años

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por el homicidio de un hombre de 66 años

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

La Ciudad
Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Qué pasará con el dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Economía

Qué pasará con el dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
Información General

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona