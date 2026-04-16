Lionel Messi apostó a la formación y compró un club catalán del ascenso de España

El capitán de la selección argentina incorporó la totalidad de un equipo de la quinta división del fútbol español, reconocido por su desarrollo de juveniles

Lionel Messi se convirtió en propietario de un club del ascenso español y amplió su cartera de instituciones deportivas. El capitán del seleccionado argentino formalizó la compra de la Unió Esportiva Cornellà de Cataluña, que disputa la Tercera RFER, quinto escalón del fútbol de España .

“¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo dueño de UE Cornellà!” , publicaron las redes sociales oficiales del conjunto catalán para dar a conocer la histórica adquisición del rosarino.

La institución se destaca por el desarrollo y la capacitación de jóvenes futbolistas en la región , por la cual resaltaron algunos jugadores que alcanzaron “la élite del fútbol español e internacional” como Jordi Alba , ex-Barcelona; el arquero David Raya , de la selección de España y de Arsenal; y Gerard Martín , actual defensor central del conjunto culé.

Lionel Messi estuvo en el banco contra Mauritania e ingresó desde el inicio del complemento.

El comunicado de UE Cornellà

“El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña, una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, comenzó el comunicado del club.

En la misma línea, agregaron: “Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas”.

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“Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona)”, continuaron.

Para finalizar la comunicación oficial, destacaron: “La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”.

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El nuevo club de Messi

La UE Cornellà, fundado en 1951, cuenta con un estadio llamado Nou Municipal de Cornellà, con capacidad para unas 1.500 personas, ubicado a pocos metros de Espanyol, de la primera división. Además, mantiene un predio con canchas de fútbol e instalaciones deportivas de césped artificial de última generación.

Esta institución es una de las mejor reconocidas en Cataluña entre las categorías inferiores y mantiene su rol de referente en la formación de futbolistas profesionales.