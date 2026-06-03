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La marcha de Ni Una Menos en Rosario: todas las imágenes

Una nueva jornada de lucha encontró a miles de rosarinas en las calles. Los carteles y pancartas reflejaron el hartazgo por una situación que no mejora a pesar de años de reclamos

3 de junio 2026 · 16:52hs
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Con Milei no hay ni una menos: muchas consignas de la movilización apuntan contra el gobierno nacional. 

Héctor Rio / La Capital

"Con Milei no hay ni una menos": muchas consignas de la movilización apuntan contra el gobierno nacional. 
La marcha de Ni Una Menos en Rosario: todas las imágenes

La marcha de Ni Una Menos en Rosario: todas las imágenes

Al cumplirse 11 años de la primera marcha contra la violencia de género en Argentina y en el marco de una profunda conmoción tras el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, Rosario es el escenario de una nueva movilización por Ni Una Menos.

Cientos de mujeres se encontraron en la plaza 25 de Mayo a partir de las 15.30 de este miércoles para compartir una jornada de lucha contra la violencia machista. Juntas marcharon por por calle Santa Fe hasta la plaza San Martín.

"No son cifras, son vidas", "Ni loco ni enfermo, se dice femicida" , "Hoy soy la voz de quien gritó pidiendo ayuda" fueron algunas de las consignas leídas en los numerosos carteles y pancartas que se vieron durante la movilización.

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