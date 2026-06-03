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"Se la tragó la tierra": una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro

Las filmaciones de cámaras de seguridad muestran que la mujer "desaparece" cuando se abre la tapa de la alcantarilla. Sufrió heridas leves

3 de junio 2026 · 22:57hs
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Se la tragó la tierra: una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro

Una mujer caminaba el pasado domingo por las calles del barrio Maracaná, en Río de Janeiro, a pasos del famoso estadio, cuando de repente "desapareció" en apenas un segundo. "Se la tragó la tierra", dijeron testigos del hecho, al relatar el momento en que la persona pisó el borde la tapa de una alcantarilla, ésta se abrió y la mujer quedó atrapada debajo del nivel de la calle, mientras la cubierta metálica volvía a girar sobre su eje y quedaba tapada, como si nada hubiese ocurrido.

La víctima fue rápidamente rescatada y solamente sufrió algunas heridas menores. Desde el ayuntamiento carioca aseguraron que la tapa estaba mal colocada por un intento de robo de materiales ocurrido durante la madrugada anterior.

Bueiro Rio de Janeiro

El episodio ocurrió en la calle Oto de Alencar, en la zona norte de Río de Janeiro, en la mañana del domingo último. Según se puede ver en las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona, una mujer de 33 años caminaba por la vereda cuando pisó el borde de una tapa de alcantarilla. La cubierta metálica se abrió y la mujer no pudo evitar caer en la tubería, donde quedó atrapada hasta que fue rescatada por personal de bomberos y de la Policía Militar.

La víctima fue trasladada al Hospital Federal de Andaraí, donde se constató que solamente sufrió heridas leves.

El ayuntamiento de Río de Janeiro indicó que la tapa corresponde a una empresa privada de telecomunicaciones, la cual "fue abierta en un intento de robo de cable. La empresa responsable ya ha realizado el mantenimiento necesario para prevenir futuros accidentes y robos".

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