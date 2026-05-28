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Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y Lo Celso, y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Finalmente se confirmó que Lionel Messi jugará su sexto Mundial con la selección.

28 de mayo 2026 · 19:22hs
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Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y Lo Celso, y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

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Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y Lo Celso, y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Finalmente el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, presentó la lista de los 26 jugadores que irán al Mundial a representar la celeste y blanca, con lo que confirmó que Lionel Messi disputará su sexta Copa, que habrá ocho debutantes y que Franco Mastantuono y Marcos Acuña finalmente no serán parte de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Con Acuña descartado por lesión, otros de los nombres que no son parte de la lista definitiva de Scaloni son Germán Pezzella, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho y Mastantuono.

El reglamento destaca que solamente se podrá sustituir un jugador de la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad, lo que únicamente podría ocurrir hasta 24 horas antes del primer partido de la selección.

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Estos son los 26 que viajarán a jugar el Mundial 2026:

Arqueros: Juan Musso, Gerónimo Rulli y Emiliano Martínez.

sele.

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

sele2

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

sele3

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

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