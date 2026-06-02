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"Fue la peor charla técnica del mundo": los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

La nueva docuserie El Método Scaloni mostró el momento de emoción del técnico antes del partido con Francia, cuando no pudo completar su discurso y debieron intentar hablar Aimar, Samuel y Manna.

2 de junio 2026 · 15:25hs
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Fue la peor charla técnica del mundo: los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

Con testimonios inéditos e imágenes sorprendentes, se estrenó en Flow El Método Scaloni, una serie documental que se mete de lleno en el liderazgo del DT de la selección argentina detrás de los títulos obtenidos en el último tiempo. Dentro del contenido exclusivo que mostró este lanzamiento, se destacó el particular discurso que dio Scaloni en la previa a la final con Francia en el Mundial de Qatar. “Fue la peor charla técnica”, reveló uno de los protagonistas.

La nueva producción de la plataforma, estrenada el 28 de mayo, busca mostrar una perspectiva distinta sobre la conducción de la selección argentina. Relatos nunca antes revelados, imágenes exclusivas y una colaboración sin precedentes impulsan esta apuesta audiovisual.

A diferencia de otras producciones enfocadas en el conjunto nacional, esta docuserie está compuesta por tres capítulos de 30 minutos y construye su relato a partir de material inédito y una mirada especialmente centrada en el método de trabajo que lideraron Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

Embed - "El método Scaloni" - Trailer

La producción reunió testimonios exclusivos no solo del propio Scaloni, sino también de figuras de renombre internacional como Diego Simeone y José Pekerman. Además, participan protagonista fundamentales del ciclo campeón del mundo, entre ellos Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, entre otros.

La particular charla técnica de Scaloni en la final

Uno de los momentos más comentados de la docuserie fue la “frustrada” charla técnica que intentó dar Scaloni en la previa la partido decisivo frente a Francia. “Entramos a la charla. Scaloni ahí, 20 sillas allá, nosotros mirándonos, allá Scaloni que estaba hablando. Pone: ‘Bueno va a jugar el equipo así, qué sé yo. Fideo (Di María) por izquierda, le vas a hacer un quilombo tremendo por la izquierda, el partido está ahí, encaralo todos los tiros a Koundé, lo vas a matar’. Dos minutos está hablando”, empezó Dibu Martínez a rememorar ese momento.

“Bueno, qué sé yo, empieza a llorar. Empieza a llorar y dice: ‘Bueno, quiero decirles. . .’ Llorar, llorar. Y cuando quería hablar, peor”, reveló el arquero campeón del mundo sobre la profunda emoción que sentía el DT a pocos minutos de enfrentar a Francia en la final.

Lionel Messi recordó entre risas ese particular momento: “Cuando va a hablar medio que dice: ‘No puedo, no puedo. Pablo hablá vos, hablás vos’. ‘Yo tampoco, yo tampoco´. Y después, no sé si alguno terminó diciendo algo”, contó el capitán sobre el divertido ida y vuelta entre Scaloni y Pablo Aimar, su ayudante de campo.

Por su parte, De Paul comentó que Walter Samuel también estuvo implicado. “Y le dice ‘Walter, hablá vos’. Y Walter dice ‘no, no’”, contó el mediocampista entre risas, al rememorar la emoción de todos los integrantes del cuerpo técnico. “Arrancó y nosotros a veces lo cargamos,´ahora viene la Llorona´. Y esa vez vino y nos vino a todos. No podíamos hablar”, comentó Samuel en el documental.

Dibu mencionó que Matías Manna, otro de los ayudantes, intentó tomar la palabra, pero no lo logró su cometido. “Empieza Mati Manna a hablar: ‘Y bueno, tenemos que estar todos orgullosos’. Peor, re nervioso, era peor que Scaloni”, sostuvo el arquero. “Creo que fue la peor charla técnica del mundo”, agregó Samuel.

Por último, De Paul destacó que la emotividad del discurso fue más importante que las cuestiones futbolísticas. “Fue una charla técnica a su manera. Transmitió seguramente lo que él quería. A veces no hace falta decir mucho para que nosotros lo entendamos”, finalizó el número 7.

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