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El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

"Todos los que han estado implicados la van a pagar", sentenció Gabriel Vega en conferencia de prensa

2 de junio 2026 · 22:45hs
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El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo

"Todos los que han estado implicados la van a pagar". De esta manera, el padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, aseguró en conferencia de prensa que apuesta a que la Justicia vaya hasta las últimas consecuencias y deslizó que tiene la sospecha de que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, "no actuó solo".

"Para mí hay más gente implicada en todo esto. Yo sé que esta persona no actuó solo, mi corazón me lo dice así", indicó Gabriel Vega en la noche de este martes desde un hotel de la ciudad de Córdoba junto a su equipo de abogados, encabezados por Fernanda Alaniz.

>> Leer más: Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Vega pidió "que se sepa la verdad y que caigan todos los que estuvieron implicados, más allá de este... no sé cómo describirlo al psicópata, enfermo, hijo de mil puta”.

“No voy a descansar, tienen que estar todos presos. Todos los que han estado implicados la van a pagar”, sentenció.

Insistió en que “hay un montón de gente que está siendo investigada en este preciso momento. Pero no podemos hablar para no entorpecer las actuaciones de la justicia".

Contó que "Agostina era una nena feliz, pero muy confiada. Ojalá esto sirva para que no se repitan estos hechos, hay muchos chicos en situación de vulnerabilidad".

También expresó su disgusto por "la morbosidad de algunos medios" en cuanto a la intimidad de su hija. "Hasta dijeron que estaba embarazada...", se quejó, y pidió "respeto. Las versiones le hacen mal a toda la familia, a mí, a su madre y sus abuelos".

La abogada Alaniz también pidió que se deje de hablar de la intimidad de Agostina. “Basta de juzgar y de revictimizar”, dijo.

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