Central: Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Los rumores sobre la salida del entrenador van en aumento. Este jueves el presidente canalla Gonzalo Belloso dará una conferencia de prensa en el Gigante

La caída ante Estudiantes por Copa Argentina alteró los ánimos en Central y los hinchas apuntaron contra el técnico.

En los últimos cuatro partidos, Central perdió tres y Almirón cayó en la consideración de todos en Arroyito.

Jorge Almirón llegó a Central con muchos pergaminos, pero su continuidad parece que está agotada.

En Central se terminaron los partidos en este semestre, pero el plano futbolístico se mantiene más activo que nunca y el tema principal es la continuidad de Jorge Almirón . No hay ningún tipo de información oficial por parte del club, pero todos los caminos conducen a qué Almirón dejará de ser el entrenador canalla.

Durante la mañana y el mediodía de este miércoles se tejieron un sinfín de especulaciones, todas relacionadas al futuro de Almirón en Arroyito. Es que la comisión directiva convocó a una conferencia de prensa para este jueves al mediodía en el Gigante de Arroyito (a priori para hacer un balance del semestre y para explicar el avance de las obras de la tercera bandeja), lo que hizo que todos imaginaran que allí el presidente Gonzalo Belloso dará precisiones sobre la continuidad del entrenador.

Claro que todas estas especulaciones se hacen porque hace desde el partido contra Estudiantes por la Copa Argentina que en Central no se habla de otra cosa que no sea de si Almirón seguirá o no en el cargo.

Se insiste, no hay información oficial, pero todo parece indicar que el técnico dejara su cargo luego de un análisis que la dirigencia hizo sobre su trabajo en estos primeros seis meses del año.

La eliminación en Copa Argentina, un detonante

La derrota ante el Pincha fue lo que alteró el ánimo definitivamente en Arroyito. Porque se trató de un partido de eliminación directa, en una competencia que el equipo tuvo como objetivo, y en la que no se estuvo a la altura. Los propios jugadores sienten que no dieron la talla.

>>Leer más: Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Almiron2 En los últimos cuatro partidos, Central perdió tres y Almirón cayó en la consideración de todos en Arroyito.

Antes de eso hubo otros pasos en falso del Canalla que fueron poniendo a la figura de Almirón en una situación cada vez más comprometida, es especial en lo que tiene que ver con el rechazo por parte de los hinchas.

El Canalla venía de perder la semifinal del torneo Apertura frente a River, en el Monumental, y algunos días después falló en la defensa del primer puesto del grupo en la Copa Libertadores, en ese partido como visitante ante Independiente del Valle.

Tres pasos en falso del equipo de Almirón

Fueron tres pasos en falso en los últimos cuatro partidos que no hicieron otra cosa que acentuar el descontento de parte de los hinchas para con el técnico.

>>Leer más: Central: los partidos mano a mano como visitante, un toque de atención para lo que viene

Se recuerda que Almirón fue contratado este año para afrontar no sólo el torneo local y la Copa Argentina, sino también la Copa libertadores, en la que había logrado llevar a la final a Lanús y Boca, los dos últimos clubes del fútbol argentino en jugar el partido definitorio del certamen continental por excelencia a nivel de clubes.

Centra La caída ante Estudiantes por Copa Argentina alteró los ánimos en Central y los hinchas apuntaron contra el técnico. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Y esa decisión se tomó porque al equipo el año pasado, bajo la dirección técnica de Ariel Holan, le había costado mucho en los partidos de eliminación directa. Perdió en cuartos de final del Apertura ante Huracán, contra Unión en los 16avos de final de la Copa Argentina, y en los octavos de final del Clausura frente a Estudiantes. Igual, nada hacia pensar que Holan no iba a seguir, pero fue lo que finalmente sucedió.

>>Leer más: Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Los números lo respaldan

Almirón dirigió 27 partidos en Central en este primer semestre, de los cuales el Canalla ganó 15, empató 5 y perdió 7, logrando una eficacia de casi el 62 por ciento. Lo dicho, llegó a la semifinal en el torneo Apertura y clasificó al equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pero en el final del semestre el rendimiento del equipo se descoloró por completo y Almirón retrocedió unos cuantos casilleros, ya no sólo en la consideración de los hinchas, sino de la propia comisión directiva.

Será justamente la dirigencia la encargada de poner blanco sobre negro en medio de esta situación y los caminos son apenas dos. O se lo respalda o se cambia de entrenador. El aroma que más se huele en Arroyito es el de la segunda opción.