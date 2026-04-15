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Messi no fue a un amistoso y lo demandan por incumplir un contrato de 7 millones de dólares

Es por el partido de la selección de octubre pasado contra Venezuela, que el capitán vio desde un palco, aunque al día siguiente jugó con Inter Miami

15 de abril 2026 · 19:52hs
Messi no fue a un amistoso y lo demandan por incumplir un contrato de 7 millones de dólares

Lionel Messi fue demandado por un promotor de eventos con sede en Miami, que acusó al capitán de la selección argentina y de Inter Miami de violar los términos de un contrato de 7 millones de dólares al ausentarse de un partido amistoso el año pasado.

Vid Music Group presentó la demanda por fraude e incumplimiento de contrato contra Messi y la Asociación del Fútbol Argentino en el tribunal de circuito de Miami-Dade el mes pasado, según registros judiciales.

>> Leer más: Estuvo en carpeta para ser el técnico de Newell's y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Los hinchas suelen pagar entradas más caras cuando se confirma la presencia de Messi, tanto en la selección como con Inter Miami de la MLS. Es por eso que la demanda destaca que Vid firmó un acuerdo con la AFA el verano pasado para obtener derechos exclusivos para organizar y promover los amistosos de Argentina el octubre pasado contra Venezuela y Puerto Rico, a cambio de ingresos por entradas, transmisión y patrocinios. Vid sostiene que Messi debía jugar al menos 30 minutos en cada partido, a menos que estuviera lesionado.

El crack rosarino, de 38 años, observó desde un palco la victoria de Argentina por 1-0 ante Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium del sur de Florida, de acuerdo con la demanda. Al día siguiente, convirtió dos goles en la victoria de Inter Miami por 4-0 sobre Atlanta en la MLS. Ese partido era importante para Inter Miami, ya que le dio la ventaja de jugar como local en la primer ronda de los playoffs.

Luego, Messi jugó el 14 de octubre en la victoria de Argentina por 6-0 sobre Puerto Rico. Ese encuentro estaba previsto originalmente para disputarse en Chicago, pero las bajas ventas de entradas en la ciudad —donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaban realizando más de mil arrestos— llevaron a los organizadores a trasladar el partido a Florida. La AFA atribuyó a los operativos migratorios el hecho de que el recinto más pequeño en Fort Lauderdale no se llenara, incluso después de que los precios de las entradas se rebajaran a 25 dólares cada una.

Vid no especificó los daños y perjuicios que solicita en la demanda, pero afirmó que perdió millones de dólares por la ausencia de Messi en un partido y también por las bajas ventas de entradas en el otro.

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