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El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia

La temperatura máxima llegaría a 20º y comenzaría a descender entre el sábado y el domingo

3 de junio 2026 · 23:31hs
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El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 4 de junio una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 20º, con posibilidades de precipitaciones entre el sábado a la tarde y el domingo.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noreste, una marca de 14º y algunas chances de lluvias aisladas con cielo cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 13º. Para la tarde se anuncia que seguiría mayormente nublado, con una máxima de 20º bajando a 16º en la noche.

El viernes continuaría mayormente nublado, con la máxima manteniéndose en 20º y la mínima trepando hasta los 15º.

El sábado tendría 15º y cielo nublado en la mañana, y por la tarde un registro de 19º con hasta un 70 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas.

El domingo tendría una máxima de 17º y una mínima de 13º, con algunas chances de chaparrones matutinos y de lluvias aisladas vespertinas.

El lunes tendría un leve descenso de la temperatura, con marcas entre 16º y 12º, con cielo parcialmente nublado.

El martes prácticamente no habría cambios, con 16º de máxima, 12º de mínima y cielo parcialmente nublado.

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