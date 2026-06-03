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Un crimen al voleo para "quemar" un búnker: piden prisión perpetua para cuatro autores del hecho

En abril de 2024 Claudio Barrionuevo fue la víctima fatal de un ataque que tuvo el objetivo de atentar contra el funcionamiento de un búnker de drogas

3 de junio 2026 · 15:17hs
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Claudio Barrionuevo

Claudio Barrionuevo, víctima del crimen por una disputa de la que era ajeno. 

Un crimen al voleo ocurrido en abril de 2024 llegará a juicio con pedidos de condena de prisión perpetua para cuatro acusados. La investigación determinó que los imputados habían planificado el ataque contra cualquier persona que estuviera cerca de un búnker del barrio el Churrasco. Los balazos fueron para un vecino ajeno a la disputa entre bandas que aparece como trasfondo del hecho.

La tarde del 19 de abril de 2024 Claudio Barrionuevo, de 28 años, se convirtió por azar en el blanco de una balacera que fue parte de un plan homicida. El objetivo, de acuerdo a lo reconstruido en la investigación, era atentar contra el funcionamiento de un punto de venta de drogas ubicado en inmediaciones de Cavia y Ghiraldo. En ese marco, en término de dos semanas, otras tres personas fueron asesinadas en esa zona.

>>Leer más: Guerra narco en Parque Casas: acribillaron a un hombre en la misma esquina donde ya mataron a otros dos en 72 horas

Este martes el juez Florentino Malaponte confirmó la elevación a juicio de la causa. El fiscal Franco Tassini, a cargo de la investigación, pidió la condena a prisión perpetua para Santiago Emanuel Domínguez, Alexander Daniel González, Brian Sebastián Páez y Lucas Tomás Racca, este último ya condenado a la pena máxima la semana pasada en el marco del juicio a la banda de Francisco "Fran" Riquelme. En tanto para Gonzalo García Navarro solicitó 20 años de prisión.

Contexto narco

La manera en la que fue asesinado Claudio Barrionuevo corresponde a un clásico de las bandas narcocriminales: matar a alguien, quien sea, en los alrededores de un búnker para así obligar a su cierre, exponerlo ante la Justicia y a la vez ganar territorio en la competencia. En este caso hubo un plan que consistió en la adquisición de un auto robado para trasladar a los sicarios y en la promesa de un pago de 300 mil pesos para quien participara del hecho.

Al menos uno de los imputados, Lucas Racca, estuvo implicado en la organización de Fran Riquelme: ambos estuvieron entre los 12 condenados a prisión perpetua en el juicio terminado el 29 de mayo. En la investigación surgió, a partir de peritajes a celulares, que otros dos imputados hacían referencias a pertenecer a la organización. Sin embargo ese trasfondo no terminó de confirmarse en la causa, que sí logró determinar el rol de quienes organizaron y ejecutaron el crimen.

>>Leer más: "Los Mellis", una banda surgida entre los escombros del territorio de la Tata Medina

El 19 de abril de 2024, cerca de las 14 y a tres horas del crimen, los implicados empezaron a mensajearse para concretar el hecho. Santiago Domínguez le mandó a Brian Páez mensajes de voz por WhatsApp para acercarle la propuesta: había que matar a cualquier persona que se encontrara en inmediaciones del búnker de Cavia y Ghiraldo y el pago era de 300 mil pesos para quien gatillara y para quien condujera el vehículo.

Crimen al voleo

El auto utilizado en el ataque fue un Fiat Palio que había sido robado una semana antes en Granadero Baigorria. La Fiscalía le atribuyó ese robo Gonzalo García Navarro, quien luego se lo llevó a Lucas Racca. Con el vehículo a disposición apareció el grupo que se ocuparía de concretar el ataque: además de Domínguez y Páez estuvieron Alexander González y un menor.

>>Leer más: Cuatro hombres asesinados en dos semanas en una zona caliente del barrio El Churrasco

Los cuatro subieron al auto cerca de las 17 y se dirigieron a la zona de Cavia y Ghiraldo. Al llegar y quedar frente el búnker, el auto frenó y uno de los ocupantes comenzó a disparar. Allí estaba Claudio Barrionuevo, un vecino querido en el barrio y ajeno al trasfondo del ataque, quien quedó gravemente herido por varios balazos y murió en el lugar.

Barrionuevo fue una víctima al voleo de aquellos días calientes en los que hubo otros tres crímenes en la zona. Tes días antes de ese hecho, el 16 de abril y en la misma esquina, habían sido asesinados a balazos Daniel Pacheco, de 32 años, y Leonardo Contreras, de 23. Unos días después, el 30 de abril, a escasos metros de distancia fue acribillado Alberto Coria, de 35 años.

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