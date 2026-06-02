Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"

La Municipalidad lanzó este martes en La Comedia un programa que potencia las políticas de cuidado en los primeros mil días de vida y en los adultos mayores de 65 años

Llegar antes, acompañar mejor y construir comunidad son definiciones clave sobre las que se construye “Mil65”, la nueva estrategia lanzada por la Municipalidad de Rosario para potenciar sus políticas de cuidado frente a los desafíos de este tiempo. El plan, presentado este martes por el intendente Pablo Javkin y parte de su gabinete, hace foco en dos poblaciones específicas: la primera infancia, niños de 0 hasta 3 años, y los adultos mayores de 65, sobre todo las más de 40 mil personas que transitan ese tramo de la vida en soledad.

“Sabemos que en Rosario hay 39.200 niños en sus primeros mil días, pero también que hay 2.200 de ellos con nombre y apellido que son los más urgentes y a los que si no llegamos rápido, su desarrollo va a ser diferente”, afirmó el intendente Javkin durante la presentación del programa en el Teatro La Comedia (Mitre 958), donde planteó el tiempo de esas urgencias.

“Queremos llegar en los primeros tres meses a estos 2.200 chicos prioritarios y a los 40 mil adultos que viven solos”, adelantó el intendente, mientras que para la población de mayores de 65, el secretario de Desarrollo Social y Hábitat, Nicolás Gianelloni, anunció la apertura de “La Casa Grande”, un centro de día para adultos mayores en la zona sur, y la puesta en funcionamiento de un nuevo Hogar Nocturno, también para esta población.

Con la mirada puesta en la cercanía y la nominalización de las poblaciones en riesgo, la estrategia se desplegará a partir de un reordenamiento de los recursos propios del municipio, profundizando la articulación entre salud, desarrollo humano y territorio, incorporando dispositivos de seguimiento personalizado y fortaleciendo de los vínculos comunitarios.

Sin embargo, la gran apuesta es sumar como “aliados” a otros actores sociales, desde organizaciones técnicas y actores socioeconómicos hasta redes de voluntariado y otros organismos gubernamentales. Una red de universidades, colegios profesionales de diversas áreas de la salud, centros de jubilados, centros comerciales, asociaciones empresarias y organizaciones sociales que desde el inicio adhieren al plan de ampliar la red de cuidados.

Los primeros mil días

El cuidado como derecho inalienable y el Estado como garante de ese derecho para todas las personas son los pilares de esta política que llega en un momento donde “la ciudad tiene el desafío de construir paz, y la paz tiene que ver con los lazos porque siempre hay paz cuando no hay indiferencia”, remarcó el intendente.

Sin dejar de mencionar la “inspiración” del programa en la que definió como “una política pública ejemplar, como fueron los Centros Crecer que desarrolló Hermes Binner y que pusieron el foco en la primera infancia”, Javkin enmarcó el “Mil65” en los cambios actuales que enfrenta la ciudad y, sobre todo, su transformación demográfica.

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“Es un tiempo de muchos cambios en lo demográfico. Hoy decimos que hay 9 mil niños naciendo cada año, cuando hace seis años eran 10 mil u 11 mil; y la gente vive más años y una persona de 82 años que en otra época hubiera sido un anciano, hoy la vida se prolonga y tiene necesidades diferentes”, afirmó el intendente.

En ese escenario están los casi 40.000 niños y niñas que transitan sus primeros 1.000 días de vida en Rosario y muchos de ellos con trayectorias fragmentadas de acceso a los derechos. También las más de 143.331 personas mayores de 65 años, de las cuales 6 de cada 10 son mujeres y más de 40.000 viven solas enfrentando en su cotidianidad el debilitamiento de las redes comunitarias.

“Este es el universo del que hablamos, pero no es un número abstracto. Son personas con nombre, con un lugar y con una historia, lo que esta primera fase del programa nos interpela a pasar de cuántos a quiénes”, señaló la secretaria de Salud Pública de la Municipalidad, Soledad Rodríguez, que junto al concejal de CREO, psiquiatra y psicoterapeuta, Lucas Raspall, señalaron: “Lo que hagamos, o dejemos de hacer, en estos primeros mil días va a dejar una huella que dura décadas”.

Apelando al compromiso de toda la comunidad para tejer alianzas que permitan alcanzar a la mayor cantidad de niños y niñas, Rodríguez remarcó que “para que esta política sea universal necesitamos de todos y cada uno”.

Raspall, por su parte, afirmó: “No vamos a esperar que vengan, vamos a salir a buscarlos; los 9 mil niños que nacen cada año y sus familia que cuidan de ellos son la meta y ese debe ser un acuerdo de toda la ciudad para cuidarlos”

Acompañar a los mayores

Sobre las condiciones de los mayores de 65, los voceros fueron el secretario de Desarrollo Social y Hábitat y el secretario General del municipio, Miguel Tessandori, que plantearon los desafíos de la experiencia de envejecer en la ciudad.

“Detrás de muchos de los problemas que atraviesan las personas mayores aparece una situación que durante mucho tiempo permaneció invisible: la soledad no deseada”, dijo Gianelloni sobre ese fenómeno que va mucho más allá de vivir solo, sino que significa la pérdida de lazos y que afecta afecta la salud física, la salud emocional, la autonomía y la calidad de vida.

El desafío, indicaron, es seguir fortaleciendo una política que Rosario viene construyendo desde hace años en una población que en la demanda social, aparece entre las más vulnerables.

“Cuando vemos cómo crece la demanda social y la demanda alimentaria en la ciudad, vemos que actualmente esa demanda la encabezan los mayores y está enmarcada en la ruptura de los lazos comunitarios y la soledad”, afirmó el secretario de Desarrollo Social y Hábitat.

Además de la apertura de dos espacios específicos para la atención de adultos mayores en situación de riesgo, como son un centro de día y un hogar nocturno, Gianelloni detalló la ampliación de los programas que buscan reforzar los lazos comunitarios.

El Teléfono Acompañar, que abordará la “soledad no deseada” a partir de la escucha activa y la derivación a espacios de encuentro y atención; la Escuela de los Grandes, que llega a potenciar lo que la Escuela de Adultos Mayores venía trabajando desde hace más de una década; y la creación de El Club de los Grandes, con ofertas sociales y beneficios para quienes se asocien, estarán en el menú de nuevas ofertas.

“Vivimos en tiempos de esferas, donde cada uno está adentro pero las esferas se tocan, pero no se unen. Ese es el primer desafío que tenemos, construir comunidad, hacer esferas grandes, lograr contactos profundos y luchar contra la indiferencia”, afirmó el intendente al cierre del lanzamiento y agregó: “Venimos a aprovechar la historia que la ciudad tiene en uno de los momentos más difíciles, donde la crueldad impera como nunca antes”.