La UGR lanzó una licenciatura inédita para certificar la gestión de la calidad

La propuesta de la Universidad del Gran Rosario arranca en agosto, es de tres cuatrimestres y está pensada para técnicos de carreras afines

La nueva oferta de la UGR es completamente online y de un año y medio de duración.

A partir de agosto, la Universidad del Gran Rosario (UGR) dictará una nueva carrera, inédita tanto por su temática como por su formato cien por ciento a distancia: el ciclo de licenciatura en gestión de la calidad, el primero de su tipo en el país.

Esta propuesta académica está orientada a técnicos y profesionales que buscan fortalecer sus competencias en sistemas de gestión, mejora continua, auditorías y normas ISO . Con una duración de un año y medio, la carrera surge ante un contexto de entornos competitivos, donde la calidad se consolida como un componente esencial para la sostenibilidad, la innovación y el fortalecimiento institucional.

"Frente a este escenario, la carrera busca formar profesionales capaces de implementar, mantener y optimizar sistemas de gestión de la calidad en organizaciones públicas y privadas", señalaron desde la institución.

Romina Conca, directora de la carrera, explicó en diálogo con La Capital que la propuesta surgió hace un año como parte de una iniciativa más amplia, que incluye ciclos de complementación de licenciatura en seguridad e higiene y en medioambiente.

"La gestión de la calidad, basada en la norma ISO 9001, permite acreditar la capacidad de cumplir con los requisitos legales y las expectativas del cliente", puntualizó Conca.

La formación promueve un enfoque integral basado en la actualización teórica, el análisis de casos y la aplicación práctica de herramientas de gestión. El plan de estudios articula metodologías de mejora continua, gestión por procesos, análisis de riesgos, auditorías internas y estrategias orientadas a la excelencia organizacional.

La carrera está destinada a técnicos en seguridad e higiene, gestión integrada de la calidad, salud ocupacional y medio ambiente, así como a graduados de carreras vinculadas a la administración, gestión contable, gestión pública, ingeniería y áreas afines.

"Los estudiantes desarrollarán competencias para diseñar sistemas de gestión, liderar procesos de mejora y asesorar en proyectos basados en normas ISO aplicables a distintos sectores", añadieron desde la UGR. "Su versatilidad permite que la norma sea implementada tanto en una institución educativa como en una empresa de transporte o un centro de salud", destacó la directora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad del Gran Rosario (@ugranrosario)

Certificar conocimientos

La propuesta reconoce la trayectoria laboral previa de sus estudiantes, promoviendo el intercambio entre colegas y la aplicación directa de los contenidos a sus puestos de trabajo. Conca destacó que, históricamente, la especialización en gestión de calidad requería necesariamente un título de grado previo. "Hay muchos profesionales en pymes y organizaciones que son técnicos, que han realizado cursos aislados y cuentan con un saber específico. Este ciclo permite, finalmente, certificar ese conocimiento", dijo.

Los egresados contarán con capacidades para la implementación de sistemas de calidad, ejecución de auditorías internas, desarrollo de estrategias de mejora y participación en proyectos de consultoría.

La cursada, que se extiende por tres cuatrimestres, se dictará de lunes a jueves a partir de las 18 para facilitar la asistencia de quienes trabajan. Las inscripciones ya están abiertas. Los interesados pueden dirigirse a la sede de la UGR (Corrientes 1254), comunicarse al 483-8100, ingresar en ugr.edu.ar o consultar las redes sociales de la universidad (@ugranrosario en Instagram y Twitter, @ugrosario en Facebook).