Losada: "Es gracioso que la presidenta del Concejo exija por los medios un voto a los senadores"

La legisladora por Santa Fe aseguró que María Eugenia Schmuck y el bloque de Unidos podría haber hecho su planteo por la ley de Zona fría por teléfono

La senadora Carolina Losada tildó de “gracioso”, “absurdo” y “ridículo”, que el bloque oficialista del Concejo municipal de Rosario , con su presidenta María Eugenia Schmuck a la cabeza, presionara por el voto en el tratamiento de la ley de zonas frías en el Senado.

“Es gracioso porque pertenecemos al mismo gobierno, pueden llamarnos por teléfono y no una foto donde exigen”, sostuvo la integrante de Unidos en El primero de la mañana por LT8 , quien remarcó que lo que le molestó fue la “exigencia” . Por eso dijo que “el Concejo debería ocuparse de las cosas que debería ocuparse el Concejo”.

“Es absurdo que dentro de un mismo equipo de trabajo hablan por los medios. Es como que le escriba a mi marido por Twitter. Termina rayando el absurdo y ridículo ”, dijo para finalizar la discusión.

Respecto a su voto en la ley que busca reducir el alcance de los subsidios a las zonas de bajas temperaturas por la cual Santa Fe perdería unos 400.000 mil beneficiados, dijo que todavía no tiene una definición tomada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuschmuck_/status/2061440194503438627&partner=&hide_thread=false #ZonaFría



SANTA FE MERECE LO QUE APORTA.



Los rosarinos no pueden pagar con frío el costo de un ajuste que NO diseñaron ni eligieron.



Comunicado pic.twitter.com/8veTyBARf8 — María Eugenia Schmuck (@mariuschmuck_) June 1, 2026

“Todavía no. Es algo que vamos a hablar con la provincia obviamente, escuchar cuando venga a comisiones, y así como tenemos frío en el sur tenemos calor en el norte”.

Sí aclaró, en una suerte de equilibrio político, que “no es una decisión para este momento” porque existe “una situación compleja donde la gente no está cómoda pagando los servicios y se necesita calefaccionar por el frío”. Por eso dijo que debería ser en septiembre el debate o la aprobación.

Voto por la jueza

Por otro lado, afirmó que votará “en contra” de retirar el pliego como candidata a jueza de María Verónica Michelli, cuestionada por el Poder Ejecutivo, y adelantó que el bloque radical, de diez miembros, obrará en el mismo sentido.

"No nos informaron por qué lo quieren quitar. No hubo una razón como hubo como con el juez Salmain que nos enteramos luego que mintió. Hoy no parece haber ninguna razón que se quite el pliego", dijo respecto al trascendido de que el gobierno quiere quitar el pliego porque la postulante es cuñada de un periodista del diario la Nación.

Claro que reconoció que en el ambiente legislativo se interpreta que el trascendido es verdad. "Muchos senadores no saben por qué quieren retirarlo. Quedó algo ratificado con la charla de Bullrich con el presidente".

“No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”, dijo Losada. De ese modo, apoyó la posición de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien este lunes también adelantó que votará a favor de designar a Michelli.