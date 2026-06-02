Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica La víctima murió en el acto y aún nos e había establecido su identidad 2 de junio 2026 · 21:29hs

Captura de TV (Telefé Rosario)

Un motociclista murió en un choque con un colectivo de la línea 153 Roja, que ocurrió en la tarde de este martes en barrio La Cerámica.

El hecho se produjo aproximadamente a las 17.30 de este martes en la esquina de Molina y Calfucurá, cuando un hombre a bordo de una moto protagonizó un accidente con un colectivo y perdió la vida.

Hubo muchos vecinos que fueron testigos del choque, pero había versiones muy distintas sobre lo que habría ocurrido. Mientras algunos aseguraban que el motociclista se desplazaba a gran velocidad, frenó abruptamente y salió despedido para caer debajo del colectivo, otros indicaron que ambos iban muy rápido y no pudieron evitar el choque. Otros testimonios indicaban la posibilidad de que el motociclista se hubiera desvanecido antes de llegar a la esquina.

Lo cierto es que el hombre que manejaba la moto quedó debajo del colectivo de la línea 153 Roja y murió aplastado. Hasta pasadas las 20 el cuerpo continuaba en el lugar del hecho y aún no se había establecido su identidad, según trascendió.