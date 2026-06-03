Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión El incidente se produjo el martes a la noche a la altura de la localidad de Fighiera. No hubo heridos 3 de junio 2026 · 07:00hs

Foto: Policía de Santa Fe. Incendio en la autopista Rosario-Buenos Aires. Un camión quedó destruido por las llamas a la altura de la localidad de Fighiera

Una situación de alarma se registró anoche en la autopista a Rosario-Buenos Aires. Un camión resultó destruido por completo al incendiarse en la tarde del martes mientras circulaba por esa vía a la altura de la localidad de Fighiera. Si bien los daños fueron totales, no hubo heridos.

El accidente se registró alrededor de las 19 en el kilómetro 263 de la autopista. El vehículo siniestrado fue un camión Volkswagen que, según declaró su chofer, se dirigía hacia General Lagos.

El conductor, identificado como Javier V., declaró a la Policía que en ese lugar el camión sufrió un desperfecto mecánico y que de inmediato detectó que se había prendido fuego el motor.

Qué pasó con el conductor del camión El camionero pudo bajar a tiempo, no sufrió lesiones y se comunicó con la Central de de Emergencias 911. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de la zona y personal del Sies, aunque no hubo personas lesionadas ni otros vehículos involucrados.

El tránsito en el lugar no fue afectado en gran medida, ya que el camionero alcanzó a detenerse sobre la banquina, lo que facilitó la tarea de los bomberos.