Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?

El gobierno nacional abrirá un registro de talleres con un trámite gratuito y ratificó la ampliación de los plazos para las inspecciones vehiculares

La Secretaría de Transporte de la Nación publicó este miércoles una resolución con cambios en torno a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) . Tal como se había anunciado previamente, el gobierno impulsa la modernización y desregulación del trámite, una medida que hasta el momento no tuvo impacto en Santa Fe por falta de adhesión a la normativa.

El Ministerio de Economía definió la apertura de un registro de talleres de inspección vehicular para todo el país. El objetivo es ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para este tipo de controles, incluyendo a concesionarias e importadores del mercado automotor.

En segundo lugar, el Poder Ejecutivo ratificó la ampliación de los plazos para la RTO , tanto en lo que respecta a nuevos vehículos como a las revisiones periódicas de aquellos que ya están en circulación. Esta reforma ya se había establecido dentro del decreto 196/25 que modificó varios puntos clave de la ley 24.449 de tránsito y seguridad vial .

La resolución 32/26 de la Secretaría de Transporte dispone la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos . En el segundo artículo se dispone la inscripción abierta y gratuita mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Esta reforma implica cambios en cuanto a los requerimientos de infraestructura, equipamiento, imagen, operatividad y documentación. Además de los centros de inspección que ya se encuentran en funcionamiento, el gobierno quiere que las verificaciones estén disponibles en otros establecimientos para agilizar el sistema, "eliminando restricciones injustificadas que impidan la libre interacción entre la oferta y la demanda".

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"Gracias a esta normativa, los usuarios podrán realizar la revisión técnica vehicular que corresponda en su taller de confianza, siempre que el mismo cumpla con los requisitos técnicos exigidos y se encuentre inscripto", señalaron desde el Poder Ejecutivo nacional. La flexibilización incluye a todo tipo de vehículos, ya sea particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales.

Por último, la resolución fija un plazo de 30 días para la adecuación de la normativa interna de los organismos estatales afectados por la reforma vigente a partir de la publicación en el Boletín Oficial. En particular se confirma que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de la fiscalización y auditoría del régimen.

¿Qué pasa en Santa Fe con la RTO?

Si bien el gobierno nacional dispuso varios cambios en torno a la ley de tránsito y seguridad vial, Santa Fe no adhirió a la nueva reglamentación de la RTO. Esto implica que no se ampliaron los plazos para los controles ni se habilitó la inscripción de nuevos talleres.

Hasta el momento, la provincia sólo oficializó cambios vinculados al trámite de las licencias de conducir profesionales, otra de las cuestiones cuya reforma se impulsó en 2025 desde la Casa Rosada. En abril del año pasado se firmó un convenio para implementar el permiso interjurisdiccional de las clases C, D y E. Meses más tarde, el decreto provincial 2.641/25 definió los nuevos plazos de vigencia para estas habilitaciones.

¿Cuándo hay que la RTO en Santa Fe y cuánto cuesta?

Santa Fe cuenta con 28 centros de inspección habilitados. La RTO cuesta 75.000 pesos y se trata de un precio único, definido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Los controles pueden demorar entre 15 y 20 minutos a la hora de ir al taller con un auto particular. No obstante, los plazos de vigencia varían de acuerdo al tiempo de circulación:

Primera inspección de un cero kilómetro a los 3 años.

Segunda y tercera inspección: cada 2 años.

A partir de los 7 años de antigüedad, se repite una vez por año.

A diferencia de estos plazos, la normativa nacional dispone que la RTO inicial de un cero kilómetro particular se realizará al cabo de 5 años y luego de 12 meses en el caso de los transportes de carga o pasajeros. En cuanto a las revisiones periódicas, la regulación fija los siguientes períodos: