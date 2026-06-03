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Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento

Dos ladrones en moto se llevaron una mochila con efectivo de un Chevrolet Cruze estacionado en San Martín y Santa Fe, escaparon por el microcentro y fueron capturados tras un operativo policial.

3 de junio 2026 · 17:13hs
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Salidera bancaria: el vehículo estaba en San Martín y Santa Fe

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Salidera bancaria: el vehículo estaba en San Martín y Santa Fe

Un fuerte despliegue policial alteró este miércoles al mediodía la rutina de la zona bancaria de Rosario, luego de una salidera bancaria cometida en una playa de estacionamiento del microcentro. Los delincuentes robaron cerca de 1,2 millones de pesos de un auto estacionado en una playa de San Martín y Santa Fe y escaparon en moto por calle Santa Fe.

La víctima había dejado su Chevrolet Cruze blanco en la playa de estacionamiento ubicada en esa esquina, a metros del ingreso que da continuidad a la peatonal San Martín. Según las primeras informaciones, se dirigía a realizar una operación bancaria en una entidad de la zona y dentro del vehículo había dejado una mochila con casi un millón y medio de pesos.

El robo ocurrió minutos después de las 12. Dos personas a bordo de una moto ingresaron al estacionamiento, se apoderaron del dinero y huyeron en cuestión de segundos por calle Santa Fe, en medio del tránsito del microcentro, el paso de colectivos y una importante circulación de peatones.

Según la información preliminar, detuvieron a los dos sospechosos en barrio Echesortu luego de una persecución que comenzó Santa Fe y Callao.

Personal de la Brigada Motorizada divisó a un motocicleta cruzando en rojo y a gran velocidad por lo que comienza a perseguirlos. Los ladrones intentan separarse y uno de ellos se baja para intentar escapar a pie, pero fue detenido en Cafferata al 1000. Los uniformados constataron que se trataba de Maximiliano Andrés A., de 31 años.

En otra zona de barrio Echesortu, la policía continuó con la persecución de la moto y detuvo a Juan Ramón B., de 38 años, en Rioja al 2800, que portaba la mochila de la víctima.

Robo en pleno centro

El titular del vehículo se encontraba haciendo trámites administrativos en el centro de Rosario. Desde el banco de Paraguay y Córdoba había conducido hasta San Martín y Santa Fe para detenerse en el estacionamiento de la esquina.

Robo microcentro 3.6

Allí dejó su vehículo cerca de las 12.10, en una dársena cercana a calle Santa Fe. Se bajó y cruzó Santa Fe para ingresar a un banco de la zona, dejando en el rodado una mochila con dinero y papeles.

Minutos después una moto irrumpe en el lugar y en cuestión de segundos rompe la ventana izquierda de atrás y se lleva la mochila que había adentro del Cruze. Los restos del cristal quedaron esparcidos en el piso y hasta algunos colgaban del vehículo cuando llegó el titular del auto, que había sido reubicado justo enfrente de la garita del playero del lugar.

>> Leer más: Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

Si bien los daños fueron solo materiales, el titular del vehículo reconoció ante Telefé Rosario que había “cerca de 1.2 millones de pesos dentro de la mochila que se llevaron” y supuso que “probablemente tengan el dato”.

En el lugar hay cámaras de seguridad, pero el hecho ya fue consumado y los motochorros lograron escapar del centro de la ciudad. La policía llegó al lugar y sólo pudo comenzar a tomar las pruebas para registrar el hecho.

Sin embargo, tras la detención de los ladrones, la policía secuestró una motocicleta Yamaha 250 negra, un libro de actas, una chequera, un cheque por 480 mil pesos (sin fondos), documentación, llaves y dinero en efectivo.

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