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La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

El proyecto contempla la incorporación de 3.450 metros cuadrados nuevos de playa pública, la construcción de un parque acuático sin tocar la playa pública, el arreglo del conducto Piaggio y más vistas al río

3 de junio 2026 · 14:54hs
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La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte.

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte.

La Municipalidad de Rosario publicó este miércoles de 3 junio en el boletín oficial la adjudicación de la obra definitiva de costanera norte, la intervención más importante en los últimos 50 años en la zona. Se realizará una serie de transformaciones en todo el sector comprendido entre avenida Puccio y la bajada Escauriza, que a su vez se complementarán con acciones llevadas adelante por el propio municipio y los concesionarios de los bares. La empresa adjudicataria fue la UTE conformada por las empresas Obring y Depaoli & Trosce, por un monto total de $13.735.783.582,50.

Luego de reuniones que mantuvo el Ejecutivo con clubes de la costa, colectivos de vecinos, entidades y organizaciones deportivas, se llevó a cabo la adjudicación de la obra definitiva que, al ser una licitación modular, permite incorporar distintos requerimientos. Además, se le propondrá al Consejo Consultivo del Río, ser órgano de seguimiento de las tareas.

En el proyecto final se contempla la renovación completa de las veredas, un total de 10.000 metros cuadrados de nueva acera desde Puccio hasta Ricardo Núñez, incorporando además 3.000 metros cuadrados de cantero verde lineal, donde actualmente existe un viejo talud de cemento que separa la zona de playa. Además, se renovarán los baños públicos del sector.

Gracias al proyecto, se ganarán 3.450 metros cuadrados de playa pública, que se liberan con la eliminación de los bares Mordisco y Paradiso, más 1.000 metros cuadrados al demolerse la plaza seca a la altura de Gallo. Sumados a los 3.000 metros cuadrados de canteros verdes con especies nativas, permitirán transformar 6.450 metros cuadrados de suelo impermeabilizado, en suelo absorbente.

Parque acuático y conducto Piaggio

En relación al Parque Acuático, tomará 2.600 metros cuadrados del actual balneario La Florida e incorporará un nuevo paseo público sobre el río con un mirador terraza, una plaza adaptable durante el invierno, que permitirá mantener un sector del parque abierto todo el año, vestuarios, nuevo ingreso y un nuevo bar. Se realizará sin tocar un solo metro de playa pública. Además, la altura de los toboganes no superará el actual mirador de ingreso, preservando la misma visual que hoy.

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A su vez, se reparará estructuralmente el conducto Piaggio, actualmente roto en su desembocadura y sin estación elevadora que permita tratar los residuos cloacales, y se trasladará el muelle de taxis lanchas hacia el estacionamiento norte, liberando todo ese sector del río para la práctica deportiva. En tanto, se mantendrá en el mismo lugar la bajada de pescadores, sin modificar ese acceso al río.

En relación a las demandas de los distintos grupos de deportes náuticos y de playa, se contemplaron las siguientes acciones: se mejorarán las dos bajadas de kayaks a ambos lados de la rotonda de Gallo y su conectividad con las guarderías, se incorporará una nuevo acceso de SUP y otros deportes a la altura del actual bar Patagonia, se extenderá el carril de nado (de los actuales 800 metros a 1.450 metros lineales, a partir de la eliminación del muelle de taxis lanchas y la reparación del conducto Piaggio), se mejorarán las canchas de beach tenis y beach vóley, se mantendrá la zona de kitesurf, y se sumarán estaciones de calistenia a lo largo del paseo.

Más gastronomía y Mercado del norte

La remodelación de toda la costa norte irá acompañada por una serie de medidas para reordenar y mejorar las ofertas gastronómicas del sector. Eliminadas las estructuras de los viejos Mordisco y Paradiso, se encuentran en un proceso de nueva licitación los actuales “Patagonia” y “Mapu”, que tendrán una nueva propuesta para el verano. También se sumará el Mercado del Norte, un proyecto que contempla la mejora de las condiciones y el reordenamiento de los actuales puestos que se encuentran sobre el estacionamiento. A su vez, se realizarán tareas hidráulicas en ese sector, para mejorar las condiciones del mismo.

Las intervenciones previstas para todo el sector permitirán incorporar más playa pública, mejorar las condiciones de todos los colectivos de deportes náuticos que se desarrollan en la zona, la transitabilidad peatonal, sumar suelo absorbente y vegetación, e incorporar nuevos atractivos. Desde la construcción de la avenida Carrasco y el acceso a ese espacio a comienzos de los años 70, el sector no tiene una intervención de esta magnitud, lo que permite poner en valor uno de los sectores históricos de la ciudad.

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