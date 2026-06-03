La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar, ¿cómo manejarse?

La gripe alcanza al 50% de los virus circulantes. El presidente de la Asociación de Medicina Interna de Rosario da pautas para saber cómo mejorar

Las enfermedades típicas del frío se adelantaron un par de semanas este año. Las bajas temperaturas del otoño, la humedad y los cambios bruscos de algunas jornadas dejaron a los rosarinos listos para que los virus "ataquen" . Si bien hay distintos gérmenes circulando, que producen síntomas parecidos, la gripe A es la que se instaló con fuerza en la ciudad, alcanzando ya el 50 por ciento de todas de las virosis.

Tos, mocos, dolor de garganta, de cabeza, cansancio y fiebre son síntomas de gripe (virus influenza), una enfermedad que se contagia con facilidad y que puede complicar la salud general de personas más vulnerables. Por eso, lo primero que recomiendan los médicos es la vacuna antigripal en personas incluidas en grupos de riesgo.

Franciso Consiglio, médico clínico, presidente de la Asociación de Medicina Interna de Rosario , dijo a La Capital que "la influenza A (gripe A) cepa H3N2 es la que más está circulando en la ciudad: representa casi el 50 por ciento de los virus circulantes ". El sincicial respiratorio y el covid también provocan casos, pero son muchos menos, comparados con la gripe.

Lo que no se ha determinado aún es si se trata de H3N2 subclado K, que provocó el brote en Europa durante el invierno del hemisferio norte. Pero la cepa coincide.

Más casos, más temprano

"Tenemos más casos y aparecieron en forma más temprana. Habitualmente esto sucede con más impacto en junio, julio, cuando hay mucha circulación y en esta temporada apareció un poco antes. Tenemos mucha patología ambulatoria y pocos internados", detalló el especialista.

"El mensaje para la población es que se enfoque en la prevención. Ante todo la vacuna (que se está colocando ya se colocó) en niños menores de dos años, mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y personas de todas las edades con enfermedades respiratorias, cardíacas, obesidad, diabetes, inmunosuprimidos y gente que toma muchos corticoides es clave para evitar complicaciones graves y muerte".

¿Si alguien en grupo de riesgo no se vacunó todavía, tiene que hacerlo? "Sí, porque quedan muchos meses de frío: tienen que vacunarse lo antes posible", enfatizó Consiglio.

¿Gripe o resfrío fuerte?

La diferencia sustancial entre las virosis suele ser la fiebre. "Un cuadro de gripe siempre trae fiebre, rinitis (agua en la nariz), dolor corporal, tos, catarro, dolor de cabeza y puede aparecer dolor de garganta, pero el signo más claro suele ser la fiebre".

"Ante estas manifestaciones, si la persona no está en grupo de riesgo, puede quedarse en su casa y tomar paracetamol", explicó el profesional.

De hecho, las farmacias de la ciudad registraron un incremento importante en la venta de paracetamol e ibuprofeno en las dos últimas semanas, que suelen utilizarse en cuadros gripales.

"Si aparecen signos de alarma, incluso cuando uno no está en grupos de riesgo, es necesario consultar al médico". Si hay "dificultad respiratoria, malestar general pronunciado, y falta de aire se trata de signos de alarma importantes", indicó Consiglio.

¿Cuánto dura?

"En general, los cuadros de gripe van cediendo en síntomas hacia el cuarto y quinto día. Es importante tener en cuenta que si volvimos a estar bien pero la fiebre regresa, también es motivo de consulta". La tos puede extenderse, pero si no se va, hay que analizar qué pasa, puede ser algo reactivo pero también otros tipo de cuadro que amerita una mirada profesional.

Uno de los temas que son típicos de los tiempos que corren es que la gente regresa a sus actividades cuando todavía tienen síntomas. "Eso es algo que puede complicar al paciente pero también poner en riesgo a otros", dice el médico.

"A esto lo vemos en el consultorio, la persona dice: pero no puedo dejar de ir al trabajo", un aspecto que se ha profundizado con la recesión, con los apremios económicos, sobre todo en aquellos que no pueden tomarse días por enfermedad ya que dependen de sus ingresos diarios de manera autónoma.

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¿Cuándo volver a las actividades?

"Lamentablemente, la ansiedad de volver al trabajo existe. Pero si estás con fiebre, si estás con tos, rinitis, deberías quedarte unos días en tu casa, aunque no hagas reposo en la cama. Con fiebre, es muy difícil hacer algo, pero cuando va pasando las personas se sienten un poco mejor y apuran el regreso a las actividades. Hace poco, una paciente que estaba con un cuadro gripal me preguntó si podía seguir yendo al gimnasio, y la realidad es que no, el cuerpo necesita descansar cuando atraviesa una virosis".

Además, "como dije, está la responsabilidad social: no puedo asistir a un espacio cerrado donde hay otras personas que pueden enfermarse".

"Para los que tienen síntomas aunque hayan pasado algunos días y deben salir, la recomendación es que lo hagan con barbijo, que no compartan mate ni infusiones con otros, que mantengan la distancia: si vas a la oficina enfermo, lo más probable es que se desate una ola de contagios".

"Hay que tener un poco de paciencia, si podes ausentarte unos días por un cuadro gripal, cortás la cadena epidemiológica", detalló el médico del Hospital Centenario y el Sanatorio Parque, quien también trabaja en Roldán.

dr. Francisco Consiglio El médico Francisco Consiglio

No a la automedicación

"Uno puede tomar paracetamol para bajar la fiebre o reducir el malestar corporal, pero no antibióticos ni ninguna otra medicación que no esté indicada por un profesional", enfatizó el especialista.

La toma indiscriminada de antibióticos, que atacan bacterias y no virus, es una de las causas que ha provocado la resistencia antimicrobiana, por la cual, en el momento en el que son necesarios para un cuadro bacteriano, no hacen efecto.

"Reitero que la responsabilidad pasa por uno y por los demás. Ventilar los ambientes, lavarse las manos en forma frecuente, toser o estornudar en el pliego del codo, usar barbijo si hay síntomas, cuidar de contagiar a quienes están en grupo de riesgo, vacunarse y no automedicarse: esto es lo que hay que hacer", dijo Consiglio, para pasar lo mejor posible el invierno.