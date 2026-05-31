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Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

El defensor de Nueva Zelanda ahora tiene más de 3,5 millones de seguidores y una cumbia que también convirtió en viral a la esposa del futbolista

31 de mayo 2026 · 22:17hs
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Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

Hasta hace unos pocos días, Tim Payne era solamente un defensor de la selección de Nueva Zelanda con menos de cinco mil seguidores en Instagram. De pronto descubrió que su cuenta de redes sociales empezaba a crecer en números abruptamente, con un "malón" de nuevos seguidores que salieron de la nada. El jugador se puso a investigar hasta que rápidamente dio con un tal Valen Scarsini, conocido en redes como El Scarso, un argentino que lanzó una campaña para hacer popular al futbolista menos conocido del Mundial. Y le fue bastante bien: Tim Payne ahora tiene más de 3,5 millones de seguidores, es la figurita "rara" del álbum mundialista, se venden remeras con su cara y hasta tiene una cumbia que encendió de ritmo sudamericano a la esposa del jugador.

"¿Lo tenés a Tim Payne?", se preguntan dos nenes con el álbum de figuritas del Mundial bajo el brazo. Sin haber jugado en ninguno de los clubes grandes del mundo y sin haber disputado ni un solo partido en la Copa del Mundo, Payne es la nueva sensación en redes sociales y quizás hasta se lleve una ovación cuando la voz del estadio lo mencione en su primer partido mundialista con Nueva Zelanda.

>> Leer más: Quién es Tim Payne y por qué se convirtió en la estrella inesperada del Mundial 2026

El propio Payne hizo un esfuerzo por agradecer en un español bastante rudimentario. "Mucho gracias", dijo en un video donde admitió que "estas 48 horas fueron una locura" y destacó que aprecia "el amor de todas partes del mundo".

"Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo", sostuvo, sonriente, en la filmación.

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Pero internet es un torbellino y en cuestión de días lo nuevo se convierte en viejo. Si el video de agradecimiento de Payne se hizo viral, luego no tardó en dar la vuelta al mundo "No Payne, No Gain", la cumbia que compuso @che_soyjuan que asegura que el defensor de Nueva Zelanda será el nuevo Ángel Di María. Y después apareció la esposa de Payne, la fotógrafa costarricense Michelle Peters, bailando y haciendo la mímica de la canción. "¡Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios! Tim nunca entenderá el humor latinoamericano pero para eso me tiene a mí", sostuvo la mujer, video que —por supuesto— también se viralizó.

Convertir a Payne en uno de los futbolistas más populares del Mundial que comenzará en los próximos días fue relativamente sencillo para El Scarso, el influencer argentino de 20 años que propuso lanzar a la fama al futbolista "menos conocido" entre las 48 selecciones clasificadas. Y encontró a Payne, nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, que jugó en Blackburn Rovers de Inglaterra, en Portland Timbers 2 de Estados Unidos, y en Eastern Suburbs y Wellington Phoenix de Nueva Zelanda.

Y lo cierto es que a El Scarso se le fue de las manos el asunto: él tiene casi 900 mil seguidores, y ahora Payne tiene más de tres millones y medio, y contando.

"Agradezco el amor. Gracias, hermano", le escribió Payne al influencer argentino.

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