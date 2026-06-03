La Capital | Policiales | empleado

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

El hecho sucedió en la sucursal de una conocida cadena de bazares. Los dueños detectaron las maniobras y entregaron

3 de junio 2026 · 09:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
La seccional de Funes

Foto: La Capital / Archivo.

La seccional de Funes, donde llevaron detenido al empleado del bazar acusado de robo
El empleado detenido. Se lo investiga por robo hormiga de casi 90 millones de pesos durante un año

El empleado detenido. Se lo investiga por robo "hormiga" de casi 90 millones de pesos durante un año

Un notable caso de robo por parte de un empleado infiel se conoció en las últimas horas y tuvo como damnificados a los titulares de la sucursal de un reconocido bazar en Funes. El encargado del comercio fue descubierto, y detenido por la Policía, acusado de sustraer de la caja del negocio durante un año un monto estimado de 90 millones de pesos.

Fuentes oficiales indicaron que el caso como escenario el local de Casa Goro ubicado en Córdoba 1427 en Funes. De acuerdo con los datos que trascendieron de la denuncia, la propietaria del local, Romina L., detectó que uno de sus empleados (encargado de esa sucursal) había sustraído una importante cantidad de dinero.

Según las primeras informaciones, el monto ascendería a 90 millones de pesos que habrían sido robados directamente mediante el manejo diario de la caja y las sustracciones se realizaron durante un año.

Empleado robando y grabado en video

Los voceros consultados por este tema señalaron que la propietaria del negocio tenía todas las grabaciones de video donde se veía el accionar del empleado infiel.

>> Leer más: Empleada infiel en video: la detuvieron por el robo de tarjetas de crédito de su jefa

El viernes pasado, la mujer realizó la denuncia en la Policía y efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron al sospechoso, Diego F., de 41 años, quien fue derivado a la seccional 23ª.

Cuál es la situación judicial del empleado infiel

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron a La Capital que el sospechoso quedó en principio a disposición de la fiscal de la Unidad de Flagrancia, Federico Aranda, quien indicó las primeras tareas investigativas. "Los primeros datos recabados manifiestan que la persona denunciada realizaría diversos hechos de defraudación en el marco temporal de aproximadamente un año, donde realizaba estafas con pequeños montos que no eran percibidos a primera vista por los empleadores", señalaron desde Fiscalía.

Las fuentes aclararon que "los detalles de la investigación están en reserva. El hombre implicado en primera instancia fue detenido, pero al no contar con antecedentes penales y estar todo en etapa investigativa se lo fichó, se constató su domicilio, se le formó causa por defraudación y recuperó la libertad a disposición de la Fiscalía".

"Además se solicitaron que se remitan las actuaciones policiales para la resignación de causa, posiblemente a la Unidad de Económicos o Investigación y Juicio, eso aún no está confirmado", agregaron voceros judiciales.

encargado de bazar acusado de robo
El empleado detenido. Se lo investiga por robo

El empleado detenido. Se lo investiga por robo "hormiga" de casi 90 millones de pesos durante un año

Noticias relacionadas
El asesinato de Chiquillo Saucedo expuso a una violenta banda del barrio Gráfico. 

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Julia Contreras apareció luego de 16 días ausente.

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Federico Angelini presentó las nuevas estadísticas sobre allanamientos.

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres, víctima de un crimen con el sello de Los Menores. 

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Lo último

Mundial 2026: qué números usarán los 26 jugadores de la selección argentina

Mundial 2026: qué números usarán los 26 jugadores de la selección argentina

Denuncia sobre sexo en un avión: Ojalá que haya una cámara para que esto aclare

Denuncia sobre sexo en un avión: "Ojalá que haya una cámara para que esto aclare"

Marcha Ni Una Menos en Rosario: horario, recorrido y cortes de tránsito este 3 de junio

Marcha Ni Una Menos en Rosario: horario, recorrido y cortes de tránsito este 3 de junio

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos

El municipio identificó a 2.200 chicos como población prioritaria y lanzará acciones para acompañar a más de 40.000 mayores de 65 años que viven solos

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos
Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?
Motores

Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?

Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje

Biblioteca Vigil: reclaman la restitución de partes de un telescopio sustraídas en la dictadura

Por Matías Petisce
La Ciudad

Biblioteca Vigil: reclaman la restitución de partes de un telescopio sustraídas en la dictadura

Arranca Agroactiva, la muestra que le toma el pulso a la economía de la región
Economía

Arranca Agroactiva, la muestra que le toma el pulso a la economía de la región

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Ovación
Viral pero frustrado: Tim Payne sufrió una goleada tras caer Nueva Zelanda ante Haití
Ovación

Viral pero frustrado: Tim Payne sufrió una goleada tras caer Nueva Zelanda ante Haití

Viral pero frustrado: Tim Payne sufrió una goleada tras caer Nueva Zelanda ante Haití

Viral pero frustrado: Tim Payne sufrió una goleada tras caer Nueva Zelanda ante Haití

Lionel Scaloni confía en una base campeona para una selección argentina que hace historia mundial

Lionel Scaloni confía en una base campeona para una selección argentina que hace historia mundial

Argentina: la evolución de los lesionados rumbo al amistoso del sábado

Argentina: la evolución de los lesionados rumbo al amistoso del sábado

Policiales
Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

La Ciudad
Denuncia sobre sexo en un avión: Ojalá que haya una cámara para que esto aclare
La Ciudad

Denuncia sobre sexo en un avión: "Ojalá que haya una cámara para que esto aclare"

Marcha Ni Una Menos en Rosario: horario, recorrido y cortes de tránsito este 3 de junio

Marcha Ni Una Menos en Rosario: horario, recorrido y cortes de tránsito este 3 de junio

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos

Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje

Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje

Milei denunció que la izquierda buscará sembrar el miedo en 2027
Política

Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta
Economía

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado
Policiales

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo
Información General

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat
Política

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: Hablan cualquier cosa
Política

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: "Hablan cualquier cosa"

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo
Información General

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo

Un chico de 5 años halló un arma en un bolso frente a un jardín de infantes
Policiales

Un chico de 5 años halló un arma en un bolso frente a un jardín de infantes

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo
La Ciudad

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre
la ciudad

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes
Policiales

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida
La ciudad

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura

Para el gobierno santafesino, el dato de Pullaro anula el relato de Perotti
Política

Para el gobierno santafesino, "el dato de Pullaro anula el relato de Perotti"

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34
La ciudad

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en 2026
Información General

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en 2026

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano
Policiales

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino
La Ciudad

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe
Policiales

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares