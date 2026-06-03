Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

El hecho sucedió en la sucursal de una conocida cadena de bazares. Los dueños detectaron las maniobras y entregaron

El empleado detenido. Se lo investiga por robo "hormiga" de casi 90 millones de pesos durante un año

La seccional de Funes, donde llevaron detenido al empleado del bazar acusado de robo

Un notable caso de robo por parte de un empleado infiel se conoció en las últimas horas y tuvo como damnificados a los titulares de la sucursal de un reconocido bazar en Funes. El encargado del comercio fue descubierto, y detenido por la Policía, acusado de sustraer de la caja del negocio durante un año un monto estimado de 90 millones de pesos.

Fuentes oficiales indicaron que el caso como escenario el local de Casa Goro ubicado en Córdoba 1427 en Funes. De acuerdo con los datos que trascendieron de la denuncia, la propietaria del local, Romina L., detectó que uno de sus empleados (encargado de esa sucursal) había sustraído una importante cantidad de dinero.

Según las primeras informaciones, el monto ascendería a 90 millones de pesos que habrían sido robados directamente mediante el manejo diario de la caja y las sustracciones se realizaron durante un año.

Los voceros consultados por este tema señalaron que la propietaria del negocio tenía todas las grabaciones de video donde se veía el accionar del empleado infiel.

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El viernes pasado, la mujer realizó la denuncia en la Policía y efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron al sospechoso, Diego F., de 41 años, quien fue derivado a la seccional 23ª.

Cuál es la situación judicial del empleado infiel

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron a La Capital que el sospechoso quedó en principio a disposición de la fiscal de la Unidad de Flagrancia, Federico Aranda, quien indicó las primeras tareas investigativas. "Los primeros datos recabados manifiestan que la persona denunciada realizaría diversos hechos de defraudación en el marco temporal de aproximadamente un año, donde realizaba estafas con pequeños montos que no eran percibidos a primera vista por los empleadores", señalaron desde Fiscalía.

Las fuentes aclararon que "los detalles de la investigación están en reserva. El hombre implicado en primera instancia fue detenido, pero al no contar con antecedentes penales y estar todo en etapa investigativa se lo fichó, se constató su domicilio, se le formó causa por defraudación y recuperó la libertad a disposición de la Fiscalía".

"Además se solicitaron que se remitan las actuaciones policiales para la resignación de causa, posiblemente a la Unidad de Económicos o Investigación y Juicio, eso aún no está confirmado", agregaron voceros judiciales.