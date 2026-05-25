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Preocupación por Messi antes del Mundial: descartaron un desgarro, pero tendrá diez días de recuperación

El rosarino pidió el cambio este domingo por una molestia en el muslo izquierdo durante el triunfo de Inter Miami ante Philadelphia Union. Los estudios confirmaron una pequeña lesión muscular y la selección argentina seguirá de cerca su evolución.

25 de mayo 2026 · 16:31hs
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Pidió el cambio. Lionel Messi tuvo que salir este domingo del partido por una molestia. Este lunes se confirmó la lesión que tiene.

Foto: NA

Pidió el cambio. Lionel Messi tuvo que salir este domingo del partido por una molestia. Este lunes se confirmó la lesión que tiene.

La escena encendió todas las alarmas en la selección argentina. Lionel Messi ejecutó un tiro libre, se tomó la parte posterior del muslo izquierdo y caminó directamente hacia el vestuario, sin siquiera sentarse en el banco de suplentes. Faltan poco más de tres semanas para el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 y cualquier gesto de dolor del capitán adquiere una dimensión enorme.

El temor inicial, sin embargo, perdió intensidad este lunes. Los estudios que el rosarino se realizó en Miami descartaron un desgarro, aunque confirmaron una pequeña lesión muscular que lo obligará a reducir las cargas y afrontar cerca de diez días de recuperación antes de volver a entrenarse con normalidad. El cuadro no reviste la gravedad que se temió en un primer momento, pero obliga al cuerpo técnico argentino a extremar los cuidados en la etapa más sensible de la preparación.

Messi, de 38 años, había pedido el cambio este domingo durante el triunfo de Inter Miami por 6 a 4 frente a Philadelphia Union, en el último compromiso de las Garzas antes del receso de la Major League Soccer por la Copa del Mundo. Hasta ese momento, el delantero había sido una de las figuras del partido: aportó dos asistencias y volvió a mostrar el nivel con el que venía transitando la temporada.

La imagen de Messi que preocupó a la selección argentina

La molestia apareció a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador todavía estaba igualado 4 a 4. Messi se dispuso a ejecutar un tiro libre cerca del banco de suplentes, pero antes del remate se levantó el pantalón de la pierna izquierda y le hizo una seña al entrenador Guillermo Hoyos para advertir que algo no estaba bien.

El disparo pasó muy cerca del ángulo, pero el capitán argentino ya estaba enfocado en otra cosa. Apenas terminó la jugada, giró hacia el banco, saludó a Mateo Silvetti —quien ingresó en su reemplazo— y emprendió el camino hacia el túnel con gesto serio.

La salida inmediata del campo generó preocupación tanto en Inter Miami como en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni. Messi no suele pedir el cambio y su retiro ocurrió en el último partido que debía disputar con su club antes de incorporarse a la preparación mundialista.

Después del encuentro, Hoyos intentó llevar tranquilidad y atribuyó la salida del futbolista a una situación de “fatiga”, en un partido disputado sobre un campo exigido por las condiciones climáticas. De todos modos, aclaró que todavía era necesario esperar los estudios para establecer el alcance de la molestia.

Los estudios descartaron una lesión grave

El diagnóstico conocido este lunes llevó alivio a la selección argentina. Messi no sufrió un desgarro, la posibilidad que más preocupación generaba por la proximidad del Mundial, pero deberá permanecer aproximadamente diez días con trabajos diferenciados antes de intentar regresar a la actividad habitual.

La prioridad será que el futbolista no acelere los plazos y llegue en las mejores condiciones posibles a la Copa del Mundo. En ese sentido, existe un dato favorable: Inter Miami ya no tiene compromisos inmediatos, debido a que la MLS ingresó en su receso por el torneo internacional.

De este modo, los próximos partidos que aparecen en el calendario de Messi son los amistosos de la selección argentina ante Honduras, el sábado 6 de junio en Texas, e Islandia, el martes 9 en Alabama. Esos encuentros estaban previstos por Scaloni para repartir minutos y ajustar el funcionamiento del equipo, aunque ahora la presencia del capitán dependerá exclusivamente de su evolución física.

De Paul transmitió calma: “Estoy seguro de que no se perderá el Mundial”

Mientras se aguardaban precisiones médicas, Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del plantel argentino, se mostró confiado respecto de la presencia del rosarino en la Copa del Mundo.

“Estoy seguro de que no se perderá el Mundial. Es nuestro jugador más importante, nuestro capitán y una pieza fundamental de todo lo que representa esta selección. Para él, jugar para Argentina es mucho más que fútbol: es orgullo, responsabilidad y pasión”, señaló el mediocampista.

Messi todavía no confirmó públicamente que disputará el Mundial 2026, que podría convertirse en el sexto de su carrera. Sin embargo, integra la planificación de Scaloni y su presencia aparece como central para el seleccionado que buscará defender el título conquistado en Qatar 2022.

Una preocupación más para Scaloni en la recta final

La molestia del capitán se suma a otros inconvenientes físicos que afectan a futbolistas considerados importantes para la selección argentina. Cristian Romero se recupera de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha; Emiliano Martínez arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha; Nahuel Molina sufrió un desgarro; y Nicolás Paz se perdió los últimos dos partidos del Como 1907 por un traumatismo en la rodilla izquierda.

ambién Marcos Acuña llegó con dificultades a esta etapa de la temporada: el lateral arrastraba una sobrecarga muscular y no pudo completar la final que River disputó este domingo ante Belgrano, en Córdoba.

Mientras varios jugadores comenzaron a arribar a Buenos Aires para incorporarse a los entrenamientos en Ezeiza, Messi permaneció en Miami para realizarse los estudios y establecer los pasos de su recuperación. El cuerpo técnico seguirá su evolución a distancia antes de definir cuándo podrá sumarse al trabajo con el resto del plantel.

La temporada de Messi antes del susto

La molestia apareció cuando el rosarino atravesaba una temporada muy positiva con Inter Miami. Antes de dejar la cancha frente a Philadelphia Union, había aportado dos asistencias en un encuentro frenético que su equipo terminó ganando sobre el final, con intervenciones decisivas de Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Además, Messi había conseguido transitar buena parte del año sin problemas físicos importantes, uno de sus principales objetivos en la previa de la Copa del Mundo. Hasta ahora sólo se había perdido un partido en marzo, en una ausencia planificada junto al cuerpo técnico del club para administrar cargas antes de una fecha FIFA.

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