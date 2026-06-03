Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón Expectativa. Este jueves, el presidente Gonzalo Belloso atenderá a los medios en el Gigante de Arroyito 3 de junio 2026 · 13:00hs

Virginia Benedetto / La Capital El día que el presidente Belloso presentó a Almirón como DT de Central.

El panorama en Rosario Central está plagado de dudas y Jorge Almirón se encuentra en el foco de las críticas de los hinchas, que lo cuestionan por las tres duras derrotas del Canalla en los últimos cuatro partidos del semestre. La eliminación en el Apertura y en la Copa Argentina, sumado al 2º puesto en su grupo de la Copa Libertadores, dejaron al entrenador en la cuerda floja.

En las últimas horas, la dirigencia canalla confirmó que se llevará a cabo una conferencia de prensa este jueves 4 de junio a las 12.30 en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito.

Su presidente, Gonzalo Belloso, será el encargado de la reunión informativa ante los medios, aunque no se brindaron mayores detalles oficiales sobre cuáles serán los temas a tratar por la comisión directiva.

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Por el momento, Almirón sigue siendo cuestionado por gran parte de los hinchas y, este miércoles al mediodía, en Buenos Aires especulan que podría dejar su cargo en las próximas horas, mientras el plantel se encuentra de vacaciones antes de comenzar la pretemporada.