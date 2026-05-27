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Lionel Scaloni rompió el silencio a horas de entregar la lista definitiva Mundial 2026

El entrenador campeón del mundo explicó los criterios para definir la nómina de 26 convocados y se refirió a la adversa situación física de varios jugadores

27 de mayo 2026 · 13:37hs
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Lionel Scaloni ultima detalles antes de entregar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial

Lionel Scaloni ultima detalles antes de entregar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial

Lionel Scaloni rompió el silencio en la previa de la confirmación de la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026 y reveló detalles sobre el armado de los 26 convocados que disputarán el torneo en Norteamérica.

A horas de presentar la nómina oficial ante Fifa, el entrenador campeón del mundo habló sobre las lesiones que complican al plantel, la situación física de Lionel Messi, la ausencia de Paulo Dybala y los criterios que utiliza el cuerpo técnico para definir quiénes viajarán a la Copa del Mundo.

El DT argentino admitió que aguardará hasta último momento antes de tomar una decisión definitiva con la lista: "En estos días vamos a hacerla, esperaremos hasta el final. Como siempre será dolorosa para algunos chicos y alegre para otros", afirmó Scaloni en una entrevista con DSports.

El entrenador explicó que el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas que llegan con molestias o lesiones: "Todavía tenemos alguna duda, algún problemita con algún jugador que tenemos que resolver en estos días. El criterio es el rendimiento de los jugadores e intentar que lleguen de la mejor manera".

Además, remarcó que la intención es mantener a los futbolistas elegidos inicialmente y evitar cambios de último momento: "La idea es no cambiarlos en la lista porque sabemos lo que ello conlleva. Hasta el último momento estaremos así".

>> Leer más: Visita de lujo en Newell's: Lionel Scaloni pasó por Bella Vista antes de viajar al Mundial

Scaloni habló sobre la lesión de Lionel Messi

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el estado físico de Lionel Messi, que sufrió una molestia muscular durante un partido de Inter Miami frente a Philadelphia.

El oriundo de Pujato reconoció la preocupación que existe en el cuerpo técnico, aunque llevó tranquilidad: "Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas".

"Lógicamente preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora hay que esperar la evolución y ver en los estudios si realmente es así como dicen”, añadió.

El entrenador también admitió que varios futbolistas llegan con lo justo desde lo físico: "No solo pasa con él. La mayoría de los jugadores que tuvieron problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible".

En otro tramo de la entrevista, Scaloni defendió la continuidad de gran parte del plantel campeón del mundo: "Hace no menos de dos años fuimos campeones de América con esos mismos jugadores. La renovación se tiene que hacer cuando el que está dentro de la cancha no rinda, no por una cuestión de edad".

Por qué Paulo Dybala quedó afuera de la lista preliminar

Scaloni también se refirió a la ausencia de Paulo Dybala entre los 55 jugadores de la lista preliminar presentada ante FIFA: "Está de más decir que es un gran jugador. Volvió de una manera excepcional con su equipo y entraron en Champions con una aparición muy buena de él".

Sin embargo, explicó que el cuerpo técnico por qué priorizó el presente de otros futbolistas: "Hay chicos que en esa posición se han consolidado y merecen una oportunidad. Es indudable la calidad que él tiene, lo queremos, es un chico espectacular, pero nosotros miramos el presente y lo que nos pueden dar en el futuro otros jugadores".

Por último, concluyó: "Hay otros campeones del mundo que se quedaron afuera, pero esto cambia día a día y hemos tomado esa decisión".

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