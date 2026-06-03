Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

Avelino M. ignoró las órdenes de la policía a la madrugada sobre avenida Circunvalación, por donde circulaba en zigzag y a excesiva velocidad

Un operativo de la policía rosarina concluyó este miércoles con el arresto del conductor de una pick up 4x4 en la zona oeste por un episodio llamativo. Los agentes le secuestraron más de 15.000.000 de pesos , ya que no pudo justificar el origen del dinero en efectivo.

La denuncia indica que el automovilista de 49 años intentó evadir a los policías a la madrugada en avenida Circunvalación y luegos los amenazó . Los encargados del procedimiento tuvieron que hacer un seguimiento controlado por la autopista urbana hasta que lograron que detuviera la marcha.

Avelino M. fue identificado minutos antes de las 5.30 de la mañana en el cruce con calle Mendoza. Además de ignorar previamente las órdenes de las fuerzas de seguridad provinciales, lo demoraron porque llevaba una importante cantidad de billetes de procedencia indeterminada .

De acuerdo al primer reporte oficial, el sospechoso viajaba a una velocidad excesiva hacia el sur por Circunvalación . Personal del Comando Radioeléctrico le hizo señas de luces y acústicas para que aminorara la marcha, pero no hizo caso.

Test alcoholemia Mendoza Circunvalación Video: Policía de Santa Fe.

En vez de frenar, el conductor de la Ford F-150 FX4 bordó trató de escapar haciendo zigzag. Los policías no lo perdieron de vista y finalmente lo interceptaron en uno de los principales cruces de arterias viales de la zona oeste rosarina.

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Durante la requisa del vehículo, los agentes comprobaron que el sospechoso tenía una mochila gris y azul. Adentro hallaron $ 15.234.840 pesos argentinos y 30 dólares estadounidenses.

Detenido Mendoza Circunvalación 2 Foto: Policía de Santa Fe.

El dueño del bolso quedó demorado por desobediencia y no pudo acreditar la tenencia legítima del dinero en efectivo. Sin embargo, esta no fue la única irregularidad que llamó la atención de las autoridades.

A la espera de la intervención de la Justicia provincial, agentes de la Guardia Provincial fueron a colaborar con su pares del Comando Radioeléctrico. En esta instancia, el conductor se negó a realizar un test de alcoholemia y empezó a amenazar e insultar a los policías. Después de este incidente lo trasladaron a la comisaría 12ª para continuar con la investigación del caso.