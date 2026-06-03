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Central ya conoce qué días jugará con Corinthians por los octavos de la Copa Libertadores

Tras haber sido segundo en el grupo, el Canalla iniciará la llave de esa instancia en el Gigante de Arroyito, mientras que la revancha será en San Pablo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

3 de junio 2026 · 20:22hs
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Ya en el inicio del segundo semestre Central tendrá desafíos importantes

Marcelo Bustamante / La Capital

Ya en el inicio del segundo semestre Central tendrá desafíos importantes, como los octavos de la Copa Libertadores.

En medio de una sensación de incertidumbre por el futuro del entrenador Jorge Almirón, en Central ya conocen las fechas para la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians de Brasil, según lo publicado por la Conmebol a través de sus redes sociales.

Central fue segundo en el Grupo H (con los mismos puntos que Independiente del Valle) e inmediatamente después de la fase de grupos se realizó el sorteo para los octavos de final. Ahí al Canalla le tocó como rival al equipo paulista.

Al ser segundo en su zona, el partido de ida Central lo jugará en el Gigante de Arroyito y la vuelta en condición de visitante lo que, a priori, resulta un contratiempo.

Cuándo juega el Canalla

Lo cierto es que la suerte del canalla en esos octavos de final comenzará a escribirse el jueves 13 de agosto en el Gigante. El partido será a las 21.30. En tanto, la revancha, en San Pablo, será una semana después, el jueves 20, en el mismo horario.

>>Leer más: Central: Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Cuadro
Los partidos de octavos de final del cuadro en el que quedó ubicado Central.

Los partidos de octavos de final del cuadro en el que quedó ubicado Central.

A partir de los octavos de final sí se tendrá en cuenta la diferencia de gol, por lo que para Central será fundamental hacer algo de diferencia ya en el primer partido.

>>Leer más: Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Si avanza, Universidad Católica o Estudiantes

En caso de avanzar a cuartos de final, el Canalla se topará con el ganador de la llave que sostendrán Universidad Católica de Chile y Estudiantes de La Plata. Si es contra lo chileno definiría nuevamente de visitante, mientras que en caso de que sea el Pincha lo haría en el Gigante, ya que Central terminó con mejor puntaje en la fase de grupos.

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De todas formas, es imposible pensar en los cuartos de final cuando antes el equipo tendrá la obligación de sortear los octavos y sobre todo frente a un histórico de Brasil como lo es Corinthians.

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En Central, los partidos mano a mano como visitante son un toque de atención para lo que viene

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