Ni Una Menos en Rosario: una multitud marchó contra la violencia machista y los femicidios

Adolescentes, madres, abuelas, estudiantes y trabajadoras llenaron la plaza San Martín en el 11º aniversario del movimiento. El reclamo de justicia por las víctimas de femicidio volvió a cruzar generaciones y tuvo fuerte presencia de jóvenes que marcharon por primera vez.

Larguísima columna este miércoles recorrió el centro de Rosario, en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos

Desde adolescentes en su primera marcha hasta mujeres con décadas de militancia encima. Estudiantes, trabajadoras y jubiladas. Madres, hijas y abuelas. Todas ellas salieron a las calles de Rosario en un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos y llenaron la plaza San Martín en una manifestación en contra de la violencia machista. Levantaron banderas y carteles con distintas consignas, pero, sobre todo, reforzaron el reclamo de justicia por las víctimas de femicidio. Como Agostina Vega , la niña de 14 años asesinada en Córdoba el 23 de mayo pasado, o Sophia Civarelli , la chica de 22 años cuya vida fue arrebatada por su pareja en un departamento del centro rosarino hace casi dos meses, por solo nombrar dos casos que resonaron en el espacio mediático y conmocionaron a la sociedad en el último tiempo.

En la ciudad, la concentración en Plaza 25 de Mayo comenzó pasadas las 15.30 . Rápidamente, el lugar se llenó de pañuelos violetas y de mujeres y disidencias de todas las edades. A destacar la tímida asistencia de varones, jóvenes y de mediana edad, que, aunque en número modesto, dieron el presente este miércoles por la tarde.

Para las 16, la multitud comenzó a recorrer el centro rosarino. Una hora después de la cita, la gente siguió llegando a través de la peatonal Córdoba para sumarse a la marcha , que finalizó en plaza San Martín con la lectura de un documento de cierre. "¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!" , fue la consigna del onceavo aniversario de Ni Una Menos, movimiento que nació tras el femicidio de Chiara Páez, adolescente de 14 años oriunda de la localidad santafesina de Rufino.

De la movilización también participaron centros de estudiantes de distintas escuelas secundarias y de facultades, organizaciones estudiantiles y partidos políticos de todos los colores. Sin embargo, las banderas partidarias no fueron las protagonistas de la jornada: abundaron las manifestantes no agrupadas, autoconvocadas de manera espontánea.

Adolescentes impulsadas a salir a la calle por el femicidio de Agostina

Uno de los impulsos para participar de la marcha fue el femicidio de Agostina Vega, que no solo estremeció a Córdoba, sino al país entero. Este es el caso de Emma y Sol, dos estudiantes secundarias de 16 años, que participaron de su primera movilización este miércoles.

En diálogo con La Capital, las jovencísimas relataron que el caso de Vega las "obligó" a movilizarse. "Pasó lo de Agostina, y me empezaron a aparecer en redes un montón de casos. Es increíble cómo uno no se da cuenta, pero (los femicidios) pasan. Hay que verlo y tomar la decisión de salir a luchar por esto", expresó Emma, que este miércoles participó de la primera marcha de su vida. "Queremos de dejar de salir con miedo a la calle", completó Sol, su amiga. Ambas lucen pañuelos violetas en sus cabezas.

ni una menos 2 Foto: Hector Río / La Capital

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Lo mismo le sucedió a Isabella, joven de 18 años que se encuentra transitando su primer año de la facultad. "Es la primera vez que quiero venir a una marcha, lo hago por lo de Agostina", le confió la chica a La Capital, en referencia a la niña de 14 años que fue brutalmente asesinada por Claudio Barrelier, un conocido de su familia.

Madres, hijas y abuelas

María decidió traer por primera vez a la plaza a Luz, su hija de dos años. "Quiero que desde una edad muy chica entienda que hay que pedir justicia e igualdad por nosotras, por todas las mujeres que no están acá hoy y para ser la voz de ellas", afirmó la madre en conversación con este medio, y sumó: "Vengo por mi hija, mi sobrina, mi hermana, mi mamá y todas mis amigas".

"Hijo bien criado no apoya el patriarcado", rezó el cartel que sostenía Renzo, de 6 años. Al igual que Luz, por primera vez, y a una corta edad, participó este miércoles por primera vez de una movilización feminista junto a su mamá. Del nuevo aniversario de Ni Una Menos participaron familias enteras: hijas, madres y abuelas.

"Ni una jubilada menos", expresó la pancarta que Graciela, militante por los derechos de las personas de la tercera edad, sostuvo firmemente durante toda la jornada. "Solo pedimos que nos dejen de matar, hace décadas que estamos pidiendo lo mismo", sumó la mujer en diálogo con La Capital.

ni una menos 1 Foto: Hector Río / La Capital

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"Vengo por mis hijas y mis nietas: quiero que la pibada viva bien, que estén tranquilas, que no tengan miedo", cerró Graciela, sobre los motivos que la convocaron este miércoles a salir a la calle.

Cifras que estremecen

A 11 años del primer Ni Una Menos, las cifras de femicidios siguen estremeciendo a la sociedad. Según datos de la asociación civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en Argentina.

En ese sentido, la organización calcula además que durante ese período ocurrió un femicidio cada 31 horas. Las estadísticas incluyen femicidios vinculados, transfemicidios y travesticidios registrados en todo el país.

En Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó una serie de 12 asesinatos de mujeres en Santa Fe desde el inicio del año. La cifra sigue la tendencia de la estadística total de 2025, cuando se confirmaron 30 muertes violentas.

De acuerdo a los datos del organismo judicial, siete casos fueron definidos como femicidios por las fiscalías encargadas de las investigaciones en la provincia. El resto de las causas abiertas entre enero y mayo se dieron en contextos vinculados al desarrollo de economías ilegales.