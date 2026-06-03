Qué son los "incel": Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo

La periodista y la actriz debatieron públicamente sobre la cultura machista. Por qué se repite el término "incel". El antecedente de la serie "Adolescencia"

La serie "Adolescencia", una de las más vistas en Netflix, echa luz sobre el mundo incel y sus efectos sobre los jóvenes adolescentes

Laura Ubfal y Florencia Peña se trenzaron mediáticamente en una discusión con mucho trasfondo vinculada al mundo incel . La periodista habló sobre la cultura machista mientras reflexionaba sobre la sociedad argentina y el reciente femicidio de Agustina. En ese marco, vinculó una situación protagonizada por el hijo menor de la actriz hecho de que muchos varones comienzan a mostrar sesgos desde edades tempranas. La artista luego salió a defender a su familia. En boca de ambas, se repitió la palabra "incel".

¿Qué son los incel? ¿Por qué se los considera parte de la cultura machista? ¿Por qué circula esta palabra nuevamente en redes y es tendencia?

Ubfal aludió a una entrevista que Florencia Peña y Marley realizaron con sus hijos para el streaming de Luzu. El hijo de Peña, de ocho años, contó que le gustaba una compañera del colegio pero que esa nena tenía muchos novios. “Se reían, ahí empieza todo Flor. No te diste cuenta. Eso dicen los incels, que las minas son todas unas put... Esa nena tiene derecho a tener cuantos novios quiera. A lo mejor te elige a vos y a lo mejor no. Pero no se lo dijo Flor Peña”, sostuvo Ubfal.

La periodista sostuvo que ese tipo de discursos deberían ser corregidos en familia desde edades tempranas. "Ahí empieza el problema, cuando un varón piensa que esa mujer es de él, los hijos de esa mujer de él, y que con esa mujer y esos chicos puede hacer lo que se le cante porque son propiedad de él. Eso es lo que está metido en la cabeza. Si una mina no te da bola, es culpa de la mina. Es muy difícil erradicar esto porque tiene que ver con lo cultural, con la educación ”, sostuvo.

Por supuesto que, poco después, llegó la respuesta de Florencia Peña, quien se mostró molesta. “Es todo un nivel de locura que, en el medio de algo tan catastrófico, que es algo que nos frena. Ojalá fuera solo un caso, estamos llorando niñas, la tercera mujer que aparece en una semana. Es delirante lo que estamos viviendo. Y la cantidad de gente que dice barbaridades…”, lamentó.

Luego, fue más lejos: “Que encima de todo haya el oportunismo de ciertas personas de, en un contexto durísimo de entender para las mujeres, querer involucrarme a mí en una situación que tiene que ver con la crianza de mis hijos. Mi hijo y yo no tenemos nada que ver con esto”.

La actriz sostuvo que, por estos días, el debate debe darse en torno a la violencia de género y en las responsabilidades institucionales. En ese sentido, Marley coincidió con su postura y señaló: “El foco tiene que estar en lo que pasó, en la Justicia, en haber liberado a ese hombre después de lo que ya había hecho”.

“Tener que escuchar a una mujer que dice que yo estoy criando un incel me parece de una falta absoluta de criterio, una ignorancia”, concluyó.

El antecedente de "Adolescencia"

La problemática de los incel también estuvo en debate el año pasado cuando se estrenó la serie de Netflix "Adolescencia". Es que la serie no trata sobre quién cometió el asesinato, sino sobre todo por qué lo cometió.

En ese sentido, está lejos de ser un típico drama criminal de Netflix (esos que hay de a cientos en la plataforma) y está mucho más cerca de ser un drama familiar y social. No se trata de explotar un género popular, sino de intervenirlo cual caballo de Troya para provocar una mirada casi de criminología de una problemática muy real y muy contemporánea. Una problemática que, si se mira de cerca, atraviesa desde lo cotidiano hasta las estructuras de poder.

Hay un momento clave en el episodio dos de “Adolescencia”. El hijo del detective a cargo lo pone al tanto de la jerga de redes que codifica un intercambio entre la víctima y el opresor. En comentarios de Instagram, una serie de emojis que podían ser interpretados por el mundo adulto como señales de interés romántico, significan todo lo contrario: son marcas de humillación, referencias al mundo “incel”.

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Qué son los incel

El término incel, derivado de involuntary celibacy (célibe involuntario), empezó a circular en internet a finales de la década de 1990. Sin embargo, en la última década, y sobre todo en los últimos años, cobró una relevancia política notable. La palabra fue apropiada por varones agrupados en foros y redes, que se autoperciben excluidos de relaciones afectivas y sexuales.

Estas conversaciones, conforman la llamada “manósfera”: espacios online donde circulan discursos misóginos y violentos. Estos varones culpan a los avances en términos de derechos de las mujeres y las disidencias sexuales por la pérdida de poder del hombre en la estructura social. Explican su lugar entendido como marginal con la regla “80-20” (explicada en la serie): al 80% de las mujeres le atrae sólo el 20% de los varones. En esa aparente distribución inequitativa del afecto y la atención, tienen todas las de perder y lo expresan con profundo resentimiento y odio por las mujeres de forma generalizada.

En “Adolescencia”, el joven Jamie recibía bullying por parte de sus compañeros por no expresar una masculinidad hegemónica. Katie, la chica asesinada, era parte de este acoso virtual, acusándolo de “incel” por osar mostrar interés en ella. La propia Katie también había sido previamente víctima de la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas. A su vez, Jamie le dice a la psicóloga que intentó aprovechar ese momento de vulnerabilidad de Katie (en el que todos la acusan de promiscua y fácil) para acercarse a ella: era una ventana de oportunidad para sortear la regla del 80-20.

La serie expone una trama de relaciones sociales rotas desde el comienzo de la adolescencia. De la misma manera, luego de los hechos, los padres de Jamie reflexionan: creían que su hijo estaba seguro, expuesto a menos peligros, en su casa frente a la computadora. Los peligros, claramente, están en otro lado. Otra cuestión que la ficción expone con contundencia es cómo las instituciones punitivas (la comisaría) está altamente preparada con protocolos para encarcelar a un adolescente, mientras que las instituciones educativas (la escuela), espacio central de sociabilidad de los jóvenes, están completamente desprovistas de herramientas para guiar o contener a los alumnos.

Incel en clave política

Los incel hicieron las ideas anti “ideología de género” y diversidad LGBTIQ+ parte clave de sus plataformas políticas, captando a gran parte de estos varones jóvenes que se sentían excluidos de otras expresiones políticas y sociales potentes y protagonistas del último tiempo, como fueron el movimiento feminista, disidente o antirracista.

Se multiplican los ensayos, artículos y estudios que investigan este tema para explicar en parte el regreso de la ultraderecha en distintas partes del mundo. En Argentina, libros como “¿La rebeldía se volvió de derecha?” (2021) de Pablo Stefanoni o “Las caras del monstruo” (2024) de Julia Mengolini, indagan sobre estas ideas. A su vez, el voto de varones jóvenes fue clave en las últimas elecciones de Donald Trump y Javier Milei.

De hecho, en la serie mencionan a Andrew Tate para dar una referencia sobre la manósfera. Tate es un ex deportista de kickboxing devenido influencer de este universo. En 2016, participó de “Gran Hermano” en Reino Unido y fue expulsado por agredir a otra participante. En 2022, fue detenido en Rumania por cargos relacionados con trata de personas, abuso de menores y lavado de dinero junto a su hermano Tristan. Mientras se investiga el caso, viajó a Estados Unidos y pide la protección de Trump.

A su vez, el mundo incel o la manósfera se convirtió en caldo de cultivo para teorías conspirativas de todo tipo (el documental “Q-Anon: Into The Storm", de HBO, explora en detalle la génesis y expansión de estas posturas en foros como 4Chan o Reddit) que propician la oposición a las vacunas, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, entre otros discursos de odio.