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Policía detenido por robo de un celular en un bar de la Terminal de Ómnibus

El agente es oriundo de Vera y según las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia el robo fue el 21 de mayo

3 de junio 2026 · 10:27hs
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El bar Nubacoop de la Terminal

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El bar Nubacoop de la Terminal, donde policía robó un celular
El bar Nubacoop es administrado por sus trabajadores en formato de cooperativa

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El bar Nubacoop es administrado por sus trabajadores en formato de cooperativa

Un policía oriundo de la ciudad de Vera fue detenido en la Terminal de Ómnibus de Rosario acusado de robar un teléfono celular en un bar de la estación. El agente quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internos y de la Unidad de Violencia Institucional del MPA.

Según señalaron fuentes oficiales, el agente fue captado por cámaras de video vigilancia del comercio cuando cometía el robo y fue aprehendido cuando volvió al mismo lugar ayer a la mañana.

El caso trascendió este martes cuando la dueña del bar Nubacoop se presentó ante el Destacamento 1 de Policía en la Terminal donde denunció que el 21 de mayo un policía le robó un celular.

Robo de celular grabado en video

El robo había quedo registrado por las cámaras de videovigilancia en el lugar y la propietaria decidió hacer la denuncia ayer, cuando el policía volvió al mismo bar. El agente implicado en el robo fue aprehendido minutos después por personal de la Brigada de Orden Urbano.

>> Leer más: Detuvieron a otro policía por el fraude con combustible en la Unidad Regional II de Rosario

El policía acusado de robo quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internos. Según trascendió tiene domicilio en la ciudad de Vera, en el norte de la provincia.

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