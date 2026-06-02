La Capital | Economía | Chevron

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

Milei indicó que la firma estadounidense solicitó el ingreso al Rigi para desarrollar el bloque El Trapial en el yacimiento de Neuquén

2 de junio 2026 · 22:01hs
Google Seguir a La Capital en Google
La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

La petrolera estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión por 13.800 millones de dólares para la explotación de Vaca Muerta, una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.

El presidente Javier Milei reposteó en la red social X (ex-Twitter) las opiniones positivas de economistas sobre Vaca Muerta", remarcó que "sigue atrayendo inversiones”, y destacó que la firma estadounidense solicitó el ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) para desarrollar el bloque El Trapial en el yacimiento de Neuquén.

Expertos señalaron que se trataría de la inversión más grande presentada hasta el momento bajo ese esquema por una empresa privada, solo superada por la de YPF por 25.000 millones de dólares, también en Vaca Muerta.

Chevron dijo en un comunicado que reconoce "los esfuerzos del gobierno argentino por los importantes avances logrados para el desarrollo de los recursos energéticos”.

“Marcos como el Rigi, que contribuyen a la previsibilidad regulatoria e incentivan las decisiones de inversión a largo plazo, son pasos clave para la industria energética de Argentina”, agregó la empresa.

El ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anticipó el mes pasado que la firma estadounidense iba a enviar “un nuevo proyecto Rigi" por "más de 10.000 millones de dólares”.

Noticias relacionadas
El campo aceleró la exportación y la liquidación

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional ya comienza a reglamentarse 

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

En el plano productivo, la economía de Santa Fe avanza pero de manera desigual. El motor del crecimiento es el agro.

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023

Came rechazó subir Ganancias y ampliar el IVA y reclamó un nuevo consenso fiscal, como propuso el FMI.

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI

Ver comentarios

Las más leídas

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Lo último

El peronismo de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

El peronismo de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

Argentina: la evolución de los lesionados rumbo al amistoso del sábado

Argentina: la evolución de los lesionados rumbo al amistoso del sábado

El peronismo de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

La conducción partidaria resolvió posponer hasta nuevo aviso la cumbre convocada para el sábado próximo

El peronismo de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Policiales

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica
La Ciudad

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Policiales

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial
Política

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Ovación
Argelia, adversario de Argentina, se medirá este miércoles con Países Bajos
Ovación

Argelia, adversario de Argentina, se medirá este miércoles con Países Bajos

Argelia, adversario de Argentina, se medirá este miércoles con Países Bajos

Argelia, adversario de Argentina, se medirá este miércoles con Países Bajos

Newells: la reserva perdió con Independiente pero por ahora continúa arriba

Newell's: la reserva perdió con Independiente pero por ahora continúa arriba

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Policiales
Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Policiales

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

La Ciudad
Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica
La Ciudad

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica

Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario

Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario

Mil65: el programa de la Municipalidad para acompañar a la primera infancia y personas mayores

Mil65: el programa de la Municipalidad para acompañar a la primera infancia y personas mayores

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre
la ciudad

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes
Policiales

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida
La ciudad

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura

Para el gobierno santafesino, el dato de Pullaro anula el relato de Perotti
Política

Para el gobierno santafesino, "el dato de Pullaro anula el relato de Perotti"

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34
La ciudad

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

Por Matías Loja
La Ciudad

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en 2026
Información General

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en 2026

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano
Policiales

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino
La Ciudad

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas
La Ciudad

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe
Policiales

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van
La Ciudad

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja
Ovación

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista
Policiales

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos
POLICIALES

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos
Política

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos