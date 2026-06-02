La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

Milei indicó que la firma estadounidense solicitó el ingreso al Rigi para desarrollar el bloque El Trapial en el yacimiento de Neuquén

La petrolera estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión por 13.800 millones de dólares para la explotación de Vaca Muerta, una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.

El presidente Javier Milei reposteó en la red social X (ex-Twitter) las opiniones positivas de economistas sobre Vaca Muerta", remarcó que "sigue atrayendo inversiones”, y destacó que la firma estadounidense solicitó el ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) para desarrollar el bloque El Trapial en el yacimiento de Neuquén.

Expertos señalaron que se trataría de la inversión más grande presentada hasta el momento bajo ese esquema por una empresa privada, solo superada por la de YPF por 25.000 millones de dólares, también en Vaca Muerta.

Chevron dijo en un comunicado que reconoce "los esfuerzos del gobierno argentino por los importantes avances logrados para el desarrollo de los recursos energéticos”.

“Marcos como el Rigi, que contribuyen a la previsibilidad regulatoria e incentivan las decisiones de inversión a largo plazo, son pasos clave para la industria energética de Argentina”, agregó la empresa.

El ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anticipó el mes pasado que la firma estadounidense iba a enviar “un nuevo proyecto Rigi" por "más de 10.000 millones de dólares”.