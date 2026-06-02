Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Fue durante una travesía al glaciar Vinciguerra en la ciudad de Ushuaia. La búsqueda había comenzado en la noche del lunes

La turista uruguaya y el guía de montaña que fallecieron en Ushuaia.

Un guía de montaña y una turista uruguaya fallecieron mientras realizaban una excursión en el glaciar Vinciguerra ubicado en la ciudad de Ushuaia . Este martes, la Comisión de Auxilio pudo encontrar y rescatar los cuerpos de ambas víctimas.

Según trascendió en medios locales, ambos fueron hallados en la mañana de este martes, tras haber sido buscados desde la noche el lunes por la Comisión de Auxilio de Ushuaia junto con la Policía de Tierra del Fuego. Quien dio la alarma fue la madre del guía, que informó a las autoridades que su hijo y una turista no había regresado de la excursión.

Además, el operativo se desarrolló en condiciones climáticas adversas y en un terreno de difícil acceso. La Comisión de Auxilio pudo detectar que en la parte superior del glaciar se encontraban sin vida dos personas que fueron identificadas como Emiliano Feida , de 40 años, y una mujer identificada como Abril Melina Marino Pereira , turista uruguaya de 25 años.

Feidas era oriundo de Ushuaia y reconocido amante de los deportes de montaña. En sus redes sociales compartía desde hacía más de una década imágenes de sus actividades de montañismo y splitboarding, una modalidad de snowboard.

La joven había viajado desde el departamento de Maldonado de vacaciones a la Argentina para disfrutar de unos días de descanso. Según establecieron medios locales, trabajaba como moza en el restaurante Blend, ubicado dentro del hotel Enjoy, en la localidad de Punta del Este.

Según trascendió, ambas personas habrían sufrido una violenta caída mientras realizaban trekking en el glaciar Vinciguerra. Si bien la excursión suele ser promocionada como una caminata de dificultad media, lo cierto es que es una de las experiencias más exigentes de Ushuaia.

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El recorrido implica entre 13 y 14 kilómetros de ida y vuelta, con varias horas de marcha atravesando turbales, pendientes pronunciadas, sectores de roca húmeda y zonas de hielo o nieve, sobre todo durante otoño e invierno.