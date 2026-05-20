Diputados: el oficialismo logró aprobar la denominada ley Hojarasca

La iniciativa, que promueve la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas, recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones

La Cámara baja le dio luz verde a la iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

La Cámara de Diputados nacional aprobó este miércoles la denominada de ley Hojarasca , la iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger para depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas .

La iniciativa recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones , y fue girada al Senado, donde el gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

En la misma sesión se debate el proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por Zona Fría, además de la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza, LLA), destacó el proyecto de ley para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para “hacerle la vida imposible” al ciudadano argentino “de bien”.

“Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible y no se dan cuenta que, en un país civilizado, la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación de la Constitución”, consideró.

Para el miembro informante del oficialismo, “eso se debe en buena medida a que gran parte de nuestros pares desconocen que el derecho y el gobierno es anterior a la ley”.

Posiciones frente a la ley Hojarasca

A su turno, Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que la ley Hojarasca, la primera serie de otras normas que se presentarán con la misma finalidad, tiene “varios criterios”.

El legislador por Santa Fe se refirió en particular a la necesidad de derogar la ley sobre laboratorios públicos, de la cual dijo que “no sirvió de nada” porque no creó nuevos laboratorios ni asignó fondos.

“Y los laboratorios existentes fueron creados por leyes provinciales, como en Santa Fe, y se sustentan con los impuestos que pagamos los santafesinos”, señaló.

En ese sentido, el secretario parlamentario de La Libertad Avanza consideró que “son leyes declamatorias, hechas para quedar bien con algún sector de la sociedad”.

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Pablo Farías, diputado de Provincias Unidas (PU) por Santa Fe, aseveró: “No vemos, entre tantas urgencias, la necesidad para el desarrollo de esta normativa. Creemos también que tiene falencias. Por eso presentamos un dictamen alternativo”.

En ese contexto, las abstenciones fueron del interbloque Unidos, que conduce Gisela Scaglia, exvicegobernadora de Santa Fe.

A su vez, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Nicolás Trotta se manifestó en contra de la ley Hojarasca y opinó: “Detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado”.

En tanto, la presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, advirtió que “hay que ser muy termo para votar una ley como ésta”.

“No habrá más de dos o tres diputados que levantarán la mano para votar esta ley que tengan alguna idea de qué se trata”, reprochó, al tiempo que cuestionó la idea de que se trate de una norma “inocua”.