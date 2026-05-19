La Capital | Ovación | Central

Jorge Almirón: "El segundo tiempo fue lo mejor que vi desde que estoy en Central"

El DT canalla se mostró muy conforme con la actuación de sus dirigidos. “Fue una noche redonda para nosotros”, confió

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de mayo 2026 · 23:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Almirón se fue conforme con el rendimiento de Central.

Marcelo Bustamante / La Capital

Almirón se fue conforme con el rendimiento de Central.

Tras el contundente triunfo que derivó en el merecido boleto de pasaje a la próxima ronda para Central en la Copa Libertadores, el técnico Jorge Almirón otorgó su análisis de la clara victoria, que esta vez no dejó dudas y que sirvió al DT para afrontar temas y reclamos internos álgidos en la rueda de prensa realizada en el Gigante, que quedaron por debajo el valor de la goleada en casa propia.

“Ojalá podamos clasificar primeros en el grupo, para empezar a dosificar lo físico”, confió el entrenador ante los medios locales, y describió a la presentación en el Gigante como “una noche redonda para nosotros”.

“En el primer tiempo, muchas veces el equipo quedaba partido. Pero, el segundo tiempo fue todo nuestro. De lo mejor que vi desde que estoy en Central. Por eso, hoy me voy muy contento”, expresó Almirón.

Y se encargó de puntualizar: “Por suerte, más allá de la seguidilla de partidos, están aguantando bien. Muchas veces elegí el mismo equipo para afrontar este tramo. Por suerte ganamos otra vez en la Copa Libertadores y no nos hicieron goles. Valoro mucho lo que hicimos en el complemento”.

>>Leer más: Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Los goles de los nueve

“En este partido Alejo Veliz y Marco Ruben pudieron anotar, y Cantizano entró muy bien y aportó muchas cosas buenas para el equipo. La verdad es que fue una noche redonda para nosotros”, agregó el DT.

Al momento de realizar un balance hasta este momento, Almirón destacó que “tenemos en cuenta muchas cosas. Ojalá podamos clasificar primeros, así podemos empezar a dosificar lo físico. Sabemos que el trajín va a seguir, pero si ya quedamos primeros, nos permitiría ir mucho más tranquilos a Ecuador”, confió el entrenador.

“Creo que estamos terminando bien esta parte del año. Fuimos de menos a más. Fuimos creciendo y fui cambiando de esquema, por el cansancio que iban mostrando los jugadores. Con el correr de los partidos Central se mostró competitivo. Queremos terminar con ese nivel. Igual, sabemos que nos quedan cosas para seguir creciendo”, comentó Almirón.

Sobre el desgaste físico, el DT expuso una particular preocupación. “Me preocupa esta seguidilla de encuentros, para nosotros fue una prueba de carácter que estamos superando. No tengo ninguna duda. La preocupación fue porque tuvimos que jugar cinco partidos en muy poco tiempo. Jugamos muy seguido, partidos además muy importantes, y necesitamos cuidar jugadores”, contó el entrenador auriazul.

>>Leer más: Alejo Veliz y Marco Ruben: del grito del 9 que se va, al del 9 que se empeña en una más en Central

Al inicio hubo reproches

La derrota ante River por el torneo Apertura dejó secuelas. Se sintió en la previa del encuentro, cuando la voz del estadio anunció la formación del equipo.

Como suele ocurrir, todos los jugadores fueron aplaudidos, algunos más que otros, pero fue claro el repudio que recibió el entrenador Jorge Almirón en el momento en que fue nombrado. Sin dudas la eliminación en el Monumental no dejó buenas sensaciones, pero más allá de la derrota, lo que más molestó fue el rendimiento del equipo y, en especial, el planteo del técnico canalla.

Noticias relacionadas
El equipo canalla que Jorge Almirón puso desde el arranque para enfrentar a Universidad Central.

El uno x uno de Central: Julián Fernández, el de la zurda suelta, en una gran victoria canalla

No podía faltar el gol de Marco Ruben. Gran jugada de Cantizano y anticipo del máximo artillero de la historia de Central.

Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben

Jorge Almirón, el entrenador de Rosario Central.

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

Jorge Almirón pretende que Central se recupere de inmediato de lo que fue la derrota frente a River.

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete tres cambios para ir en busca de la clasificación

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

Es santafesino, diseña para grandes marcas y actuó en El diablo viste a la moda 2

Es santafesino, diseña para grandes marcas y actuó en "El diablo viste a la moda 2"

Lo último

El tiempo en Rosario: siguen las mañanas frías y las tardes agradables

El tiempo en Rosario: siguen las mañanas frías y las tardes agradables

Jorge Almirón: El segundo tiempo fue lo mejor que vi desde que estoy en Central

Jorge Almirón: "El segundo tiempo fue lo mejor que vi desde que estoy en Central"

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Metó una victoria inmensa ante Universidad Central para sellar el pasaporte a los octavos. Hasta hubo goles de Di María y Marco Ruben
Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Condenaron a un policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal en Rosario

Por Martín Stoianovich
Policiales

Condenaron a un policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal en Rosario

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Repartidores de Rosario denuncian jornadas de 15 horas y piden regulación

Por Matías Petisce
La Ciudad

Repartidores de Rosario denuncian jornadas de 15 horas y piden regulación

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea
POLICIALES

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: Biblical
Zoom

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: "Biblical"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

Es santafesino, diseña para grandes marcas y actuó en El diablo viste a la moda 2

Es santafesino, diseña para grandes marcas y actuó en "El diablo viste a la moda 2"

Pago del Sur: el abogado del hijo de Huguito dijo que no hace falta defenderlo porque es inocente

Pago del Sur: el abogado del hijo de Huguito dijo que "no hace falta defenderlo porque es inocente"

Ovación
Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia
Ovación

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Del grito del 9 que se va, al del 9 que se empeña en darle una más a Central

Del grito del 9 que se va, al del 9 que se empeña en darle una más a Central

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Policiales
Muerte del dueño del bar Pago del Sur: liberaron al hijo y siguen las investigaciones
Policiales

Muerte del dueño del bar Pago del Sur: liberaron al hijo y siguen las investigaciones

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

Condenaron a un policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal en Rosario

Condenaron a un policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal en Rosario

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: siguen las mañanas frías y las tardes agradables
La Ciudad

El tiempo en Rosario: siguen las mañanas frías y las tardes agradables

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

Repartidores de Rosario denuncian jornadas de 15 horas y piden regulación

Repartidores de Rosario denuncian jornadas de 15 horas y piden regulación

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta
Economía

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta

Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron
La Ciudad

"Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron"

No podemos retroceder con quienes matan, dijo Pullaro sobre el asesino del playero
Política

"No podemos retroceder con quienes matan", dijo Pullaro sobre el asesino del playero

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida
Policiales

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle
La Ciudad

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte
La Región

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial
Política

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial

La UNR quiere producir 320 mil raciones al año en su planta pública de alimentos
La Ciudad

La UNR quiere producir 320 mil raciones al año en su planta pública de alimentos

Aseguran que el precio de la nafta está contenido: cuánto tendría que costar
la ciudad

Aseguran que el precio de la nafta está "contenido": cuánto tendría que costar

Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: una dolencia poco diagnosticada
Salud

Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: una dolencia poco diagnosticada

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico
POLICIALES

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico

Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario
Motores

Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera
La Ciudad

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario
La Ciudad

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario