Jorge Almirón: "El segundo tiempo fue lo mejor que vi desde que estoy en Central"

El DT canalla se mostró muy conforme con la actuación de sus dirigidos. “Fue una noche redonda para nosotros”, confió

Tras el contundente triunfo que derivó en el merecido boleto de pasaje a la próxima ronda para Central en la Copa Libertadores, el técnico Jorge Almirón otorgó su análisis de la clara victoria, que esta vez no dejó dudas y que sirvió al DT para afrontar temas y reclamos internos álgidos en la rueda de prensa realizada en el Gigante, que quedaron por debajo el valor de la goleada en casa propia.

“Ojalá podamos clasificar primeros en el grupo, para empezar a dosificar lo físico”, confió el entrenador ante los medios locales, y describió a la presentación en el Gigante como “una noche redonda para nosotros”.

“En el primer tiempo, muchas veces el equipo quedaba partido. Pero, el segundo tiempo fue todo nuestro. De lo mejor que vi desde que estoy en Central. Por eso, hoy me voy muy contento”, expresó Almirón.

Y se encargó de puntualizar: “Por suerte, más allá de la seguidilla de partidos, están aguantando bien. Muchas veces elegí el mismo equipo para afrontar este tramo. Por suerte ganamos otra vez en la Copa Libertadores y no nos hicieron goles. Valoro mucho lo que hicimos en el complemento”.

>>Leer más: Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Los goles de los nueve

“En este partido Alejo Veliz y Marco Ruben pudieron anotar, y Cantizano entró muy bien y aportó muchas cosas buenas para el equipo. La verdad es que fue una noche redonda para nosotros”, agregó el DT.

Al momento de realizar un balance hasta este momento, Almirón destacó que “tenemos en cuenta muchas cosas. Ojalá podamos clasificar primeros, así podemos empezar a dosificar lo físico. Sabemos que el trajín va a seguir, pero si ya quedamos primeros, nos permitiría ir mucho más tranquilos a Ecuador”, confió el entrenador.

“Creo que estamos terminando bien esta parte del año. Fuimos de menos a más. Fuimos creciendo y fui cambiando de esquema, por el cansancio que iban mostrando los jugadores. Con el correr de los partidos Central se mostró competitivo. Queremos terminar con ese nivel. Igual, sabemos que nos quedan cosas para seguir creciendo”, comentó Almirón.

Sobre el desgaste físico, el DT expuso una particular preocupación. “Me preocupa esta seguidilla de encuentros, para nosotros fue una prueba de carácter que estamos superando. No tengo ninguna duda. La preocupación fue porque tuvimos que jugar cinco partidos en muy poco tiempo. Jugamos muy seguido, partidos además muy importantes, y necesitamos cuidar jugadores”, contó el entrenador auriazul.

>>Leer más: Alejo Veliz y Marco Ruben: del grito del 9 que se va, al del 9 que se empeña en una más en Central

Al inicio hubo reproches

La derrota ante River por el torneo Apertura dejó secuelas. Se sintió en la previa del encuentro, cuando la voz del estadio anunció la formación del equipo.

Como suele ocurrir, todos los jugadores fueron aplaudidos, algunos más que otros, pero fue claro el repudio que recibió el entrenador Jorge Almirón en el momento en que fue nombrado. Sin dudas la eliminación en el Monumental no dejó buenas sensaciones, pero más allá de la derrota, lo que más molestó fue el rendimiento del equipo y, en especial, el planteo del técnico canalla.