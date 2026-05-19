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Alejo Veliz y Marco Ruben: del grito del 9 que se va, al del 9 que se empeña en una más en Central

Alejo Veliz hizo el 1-0 y Marco Ruben el 4-0. El joven se va a jugar a Brasil. El veterano del récord histórico de Central vive su tercer regreso

19 de mayo 2026 · 22:04hs
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Alejo Veliz y el grito del primero; Marco Ruben y el festejo del último. Fue 4 a 0 de Central

Marcelo Bustamante

Alejo Veliz y el grito del primero; Marco Ruben y el festejo del último. Fue 4 a 0 de Central, con tantos de sus goleadores.

Uno merecía irse del Gigante agitando las redes. Fue el último acto de Alejo Veliz en casa, en esta segunda etapa en el club de Arroyito que llega a su fin. El otro merecía volver a reencontrarse con su fiel compañía de toda la vida, el gol. Fue el primero de Marco Ruben en este tercer regreso a Central, y ahora al fútbol mismo, acaso el definitivo. De punta a punta. Del 1 a 0 al 4 a 0 final, fueron protagonistas del pase a octavos de final y por motivos bien, bien opuestos.

Alejo, que atravesaba una sequía goleadora, llegó ahora a los 6 goles en 2026, pero llevaba seis partidos sin anotar y además estuvo ausente ante Tigre.

El último gol fue el pasado 19 de abril, hizo justo un mes, cuando Central derrotó a Sarmiento de Junín por 2 a 1 en el Gigante por la fecha 15 del Apertura, a los 42 minutos del primer tiempo.

En la temporada actual, el delantero anotó seis veces en todas las competencias. Cuatro goles corresponden al torneo de primera división: uno ante Racing en el triunfo 2 a 1, de visita en la segunda fecha; dos ante Atlético Tucumán en Arroyito, en una victoria 2 a 1 por la jornada 13ª; y uno frente al Verde juninense de local. Además, anotó por Copa Argentina, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, en la victoria 2 a 0 por los 32avos de final de la competencia. Mientras que recién ahora pudo convertir por Copa Libertadores.

>>Leer más: Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

El gol de Alejo Veliz

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A los 21’, llegó un tiro libre en el borde del área desde la izquierda de Di María, rechazó la defensa venezolana, Avila ensayó una media chilena que dio en el palo izquierdo y le quedó servida a Veliz para mandarla a la red, ante la débil oposición del arquero visitante.

Desde que se reincorporó a Central, cedido a préstamo por Tottenham de Inglaterra a mediados del año pasado, Veliz jugó 39 partidos y anotó 11 goles. Su cesión finaliza el próximo 30 de junio, por lo que en el segundo semestre de este año jugará en Bahía de Brasil, que adquirió el pase del delantero por una cifra millonaria.

Alejo Veliz cumplió 102 partidos en la primera división de Rosario Central y tiene 30 goles en el club de Arroyito.

El atacante tiene otro partido por delante por la Libertadores en la visita del próximo miércoles 27 de mayo a Independiente del Valle. Y podría tener uno más, por Copa Argentina, si Central y Estudiantes se ponen de acuerdo para jugar su partido eliminatorio por los 16avos de final, que podría programarse entre el próximo 6 y 7 de junio.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Julián Fernández, el de la zurda suelta, en una gran victoria canalla

El gol de Marco Ruben

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A los 72 minutos fue ovacionado a más no poder, cuando fue reemplazado nada menos que por Marco Ruben, el goleador histórico de Central en el profesionalismo.

Y como Veliz, Ruben también viviría una noche a pura emoción, jugando el segundo partido de su vuelta (había entrado con Racing) y marcando el primer gol del retorno, tras esa asistencia preciosa de Cantizano. En 284 partidos, 107 goles.

De 22 años uno, y seguro otro retorno más. De 39 el otro, seguramente el último de los regresos. Siguieron agitando redes como los buenos 9 que son.

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