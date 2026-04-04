La previa de Central: homenajes por el Día del Veterano de Malvinas y el Día la Memoria Antes del partido entre Central y Atlético Tucumán se rindió tributo a los héroes de Malvinas y a las víctimas del terrorismo de Estado 4 de abril 2026 · 20:37hs

Virginia Benedetto Los veteranos de la Guerra de Malvinas fueron aplaudidos por el público de Central.

Durante la previa del partido entre Central y Atlético Tucumán, se realizaron dos homenajes en el Gigante de Arroyito. Ambos de un fuerte contenido emotivo. Por un lado, tuvo lugar el homenaje al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril). Y por el otro, al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo).

Una hora antes del inicio del partido, las agrupaciones Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y Nietes, además de familiares de las víctimas del último terrorismo de Estado, ingresaron al césped del Gigante para conmemorar el Día de la Memoria.

image - 2026-04-04T202127.808 Hijos, nietos y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, en el campo de juego del Gigante. Virginia Benedetto Entraron a la cancha con una bandera con el número de 30 mil, por la cifra de desaparecidos, y otras con las imágenes de hinchas canallas víctimas de la última dictadura.

Por los héroes de Malvinas A continuación fueron los veteranos de Malvinas los que salieron a la cancha con banderas argentinas y recibieron el aplauso del público. Algunos de los veteraron vestían el clásico uniforme, mientras que otros lucían prendas del club de Arroyito.