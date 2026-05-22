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Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

Se registraron distintas agresiones en la localidad, que experimentó distintos momentos de inseguridad en los últimos días

22 de mayo 2026 · 18:08hs
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El auto baleado en Fray Luis Beltrán.

El auto baleado en Fray Luis Beltrán.

Las calles de Fray Luis Beltrán viven días conmocionantes. Un nuevo ataque a balazos se registró en la madrugada de este viernes, cuando dos personas en moto dispararon ocho tiros que impactaron en dos casas y en un auto estacionado en Rosario al 800.

Si bien no hubo heridos, uno de los perjudicados expresó que no encuentran explicaciones y, mucho menos, soluciones. “Pasó una moto tipo 23.30, se paró y empezaron los disparos. Después se fueron. Cuatro dieron en mi portón, uno en el auto y cuatro en otra casa. Fueron ocho los tiros”, comentó Cristian, el dueño de una de las propiedades afectadas.

Los peritos forenses que trabajaron en la escena incautaron ocho vainas servidas calibre 9 milímetros que fueron halladas sobre la calle. “No dejaron nota, nada. Nosotros estábamos acostados, no entraron las balas. No es un barrio peligroso. Esto es una sorpresa”, agregó Cristian.

La zona del cordón industrial es blanco permanente de violencia extrema y ataques. En marzo de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas en un allanamiento por venta de drogas en la misma localidad. Un año después, fue asesinado allí Rafael Ignacio Dorales y un adolescente de 16 años quedó detenido por el ataque. Todo sucedió en una vivienda de 1º de Mayo al 700, a metros de la avenida Granaderos.

El homicidio se entrelazó con distintos hechos de violencia. Según trascendió en 2021, vecinos de San Lorenzo ya habían advertido sobre balaceras contra domicilios relacionadas con disputas con la familia Dorales por presunta comercialización de estupefacientes. Además, entre 2021 y 2024, el domicilio donde residía la víctima, en Fray Luis Beltrán, también sufrió balaceras. El propio hombre asesinado había sido aprehendido por causas ligadas a narcotráfico.

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