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El ex de María Fernanda Callejón, Ricky Diotto, fue condenado por violencia de género

El músico y odontólogo fue sentenciado a cuatro meses de prisión en suspenso por violencia física y psicológica

23 de mayo 2026 · 10:44hs
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La ex pareja de María Fernanda Callejón fue condenado por violencia de género

La ex pareja de María Fernanda Callejón fue condenado por violencia de género

Ricky Diotto fue condenado por ejercer violencia de género contra su expareja, María Fernanda Callejón. El músico y odontólogo fue sentenciado a cuatro meses de prisión en suspenso por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa, en un episodio ocurrido en junio de 2022.

El tribunal fundamentó su resolución en diversas pruebas y testimonios, pero la sentencia no contempló la denuncia mediática de abuso sexual que Callejón realizó públicamente en el programa de Moria Casán poco antes del fallo y que no llegó a ser presentada ante la justicia penal. “Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”, dijo la actriz, quien se explayó sobre las consecuencias que enfrentan quienes deciden denunciar a una ex pareja.

Luego de que se conociera la sentencia, Diotto hizo un extenso descargo en redes sociales, donde negó los hechos y anticipó que sus abogados apelarán la decisión judicial. Además, calificó el fallo como “a medida, prejuicioso y jurídicamente escandaloso”.

Embed - Moria se quebró ante el relato de María Fernanda Callejón sobre el calvario que vivió con Diotto

“Yo me voy a dormir conmigo y cuando apoyo la cabeza en la almohada duermo en paz. ¿Perdonarla? Obvio. Cómo no voy a perdonar a la mujer que me dio una hija. No hay nada más sanador que el perdón. Todavía no puedo entender cómo en un hogar donde hubo tanto amor se puede terminar así”, afirmó. Según el acusado y su defensa, la denuncia de Callejón obedece a un supuesto interés económico en la división de bienes.

La sentencia por violencia de género

Según los fundamentos de la sentencia, el juez Javier Alfredo Romañuk determinó que la relación de pareja estuvo marcada por “sometimiento, trato humillante, intimidante y de desmerecimiento” hacia Callejón. El magistrado valoró testimonios, informes psicológicos, fotografías de lesiones y registros de conversaciones que incluyeron amenazas.

>> Leer más: "Love is Blind Argentina": 15 años de prisión para un exparticipante por violencia de género

La justicia determinó que Callejón sufrió una agresión física durante una discusión por bienes, tras la cual Diotto la empujó en el momento en que descubrió que lo grababa con el celular.

La condena obliga a Diotto a fijar domicilio y asistir a tratamiento psicológico, en el marco de una pena de cuatro meses en suspenso.

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