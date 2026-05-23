La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad

El plan busca revincular a quienes adeuden hasta el 30 por ciento de las materias o el trabajo final de la carrera

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) lanzó una nueva convocatoria del programa Regresar , que promueve la graduación de quienes hayan dejado su carrera y quieren volver a vincularse con los estudios universitarios . La inscripción se realiza de manera online .

En particular, los requisitos clave para participar del programa son haber dejado la carrera hace más de tres años y tener el 70% de las materias aprobadas.

La inscripción estará vigente hasta el 7 de junio y se realiza de manera online . Se trata de la cuarta edición de la convocatoria, que, hasta el momento suma más de 200 graduados.

Los estudiantes que participan del programa Regresar acceden a un sistema de tutorías personalizadas . Cada alumno será acompañado por un tutor que puede ser un docente, adscripto, graduado o estudiante avanzado de la carrera que le brindarán orientación para avanzar en el tramo final del camino a la graduación .

Asimismo, el programa cuenta con un equipo de coordinación que articula y coordina con las y los tutores de cada facultad. Tras recibir la confirmación de la admisión del programa, al inscripto le asignan un tutor.

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En un trabajo en conjunto entre el estudiante y el tutor, elaborarán un plan de acción para retomar el trabajo académico, rendir materias adeudadas o participar de talleres para la concreción de trabajos finales o tesinas.

Cómo anotarse en Regresar

La inscripción se realiza de manera online a través de este formulario. Hay tiempo hasta el 7 de junio.